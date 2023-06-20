Обзор решений, принятых думой Сургута на июньском заседании

Коротко о думе, выпуск №4. Как обычно, рассказываю об итогах заседания думы Сургута. Подробности всех решений можно найти здесь.

Ниже коротко о самом важном:

1. В целях совершенствования наградной деятельности, стимулирования граждан, вносящих вклад в развитие города, в Уставе предусматривается возможность учреждения не только наград и почетных званий, но и иных форм общественного признания и поощрения города Сургута (например, премий города «За личный вклад в реализацию общественно значимых мероприятий»).

2. Отчет о деятельности муниципальных унитарных предприятий. На что стоит обратить внимание:

– в целом наши МУПы являются прибыльными и стабильно работающими на обеспечение комфорта и безопасности нашего города;

– настораживает рост «дебиторки» и ресурсников: Горводоканала и Городских тепловых сетей на 23 и 16 процентов соответственно, немалую роль в этом сыграл переход на прямые договоры с населением, очевидно, проблемы с платежами есть, и их нужно срочно решать;

– более 13 миллионов рублей было направлено в бюджет города по итогам работы предприятий в 2022 году;

– принято решение об отчисление 15 процентов прибыли МУПов в бюджет города по итогам 2023 года, но это не коснется комбината школьного питания (останется 1 процент) и хлебзавода (его вообще освободят от этой нормы);

– кстати, КШП и хлебозавод в скором времени ждет приватизация и реорганизация, при этом город планирует сохранить контроль над предприятиями.

3. В план приватизации на 2023 года вносятся:

– Агентство воздушных сообщений, предыдущая попытка продать АВС была в 2021 году, тогда желающих на актив не нашлось, посмотрим, как будет в этом году;

– нежилые помещения, расположенные по адресам: улица 30 лет Победы, 32, проспект Набережный, 12/1, ул. Рабочая, 31.

4. Новые льготы:

– вводится долгожданная для социально ориентированных НКО льгота за аренду городской земли, теперь нужно будет платить лишь 10 процентов от обычного тарифа;

– участники СВО теперь могут расторгать договоры аренды земельного участка без применения штрафных санкций;

– на подвоз учащихся к школам в 2023 году выделяется 87 миллионов рублей, а в 2024 году планируется на эти же нужды потратить уже 173 миллиона рублей. Причем если раньше основными получателями льготы были дети, проживающие в дачных кооперативах, то сейчас аналогичную поддержку необходимо оказать учащимся из 36-45 микрорайонов, ЖК «Голд Фиш» и ЖК «Марьина гора». Причина банальная – строительство жилья намного опережает темп строительство социальной инфраструктуры. В результате город вынужден тратить свои средства на «подвоз» детей к школам.

5. Про наказы:

– в связи с исполнением снято с контроля 15 наказов прошлых лет;

– в рамках нового механизма «отдельных наказов» депутаты направили дополнительные средства муниципальным учреждениям:

В.Н. Рябчиков – школе №18 на обеспечение противопожарной безопасности и Краеведческому музею на закупку оборудования для дома-музея купца Клепикова;

Б.Н. Гужва – школе № 29 на оборудование для бассейна;

А.С. Гаврилов – школе № 32 на оборудование для пищеблока;

М.М. Бехтин – лицею им. генерала-майора Хисматулина на благоустройство и «Варианту» на ремонт входной группы клуба «Факел»;

Э.Р. Трапезникова – школе №20 на оборудование для столовой;

В.В. Клишин – садику «Снегирек» на установку автоматического закрытия/открытия ворот;

А.А. Явишев – гимназии «Салахова» на установку автоматического закрытия/открытия ворот;

А.С. Кучин – сургутскому краеведческому музею на организацию выставки.

А.И. Олейников – садику «Калинка» на устройство теневого навеса.

В целом нужно отметить, что инструмент «отдельных наказов» заработал, и депутаты им пользуются для решения вопросов на своих округах. Также принято решение расширить сферу применения этого механизма – если раньше средства можно было направлять только на образование, культуру и спорт, то теперь появится возможность потратить на благоустройство и решение вопросов городского хозяйства.

5. Про отчеты. Каждый год осенью сургутские депутаты отчитываются о своей деятельности. С этого года обязательным становится размещение отчета на сайте думы, очная встреча-отчет теперь по желанию. Сразу успокою своих избирателей, у меня желание есть, о дате и мете проведения встречи расскажу осенью.

Следующее заседание состоится 27-го сентября! А сейчас «Ура, каникулы»! Всем хорошего лета.