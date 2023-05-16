Агрессивная молодежь – это то, что мы пережили, или что нам еще предстоит пережить

Уважаемый Альберт Леонов высказался относительно подхода власти и общества к преследованию вандализма и в целом воспитания подрастающего поколения. В качестве примеров – случаи вызывающего поведения детей в торговых центрах, бытовой уличный вандализм и эмоциональные «посылания» тех, кто делает замечания. Два слова об этом.

Мы специфически воспринимаем норму и то, что от нее отличается. Задайте себе вопрос, как вы отреагируете, например, на то, что человек выбросил мусор в урну на улице. С высочайшей долей вероятности – никак. Ну, может, кто-то скажет: «О, какой молодец, выкинул мусор в урну, вместо того, чтобы швырнуть на землю», но скорее всего даже такой похвалы сознательный гражданин не дождется. Потому что выбрасывать мусор в положенном месте – это норма. А если кто швырнет «бычок» на газон – это уже повод для косых взглядов, а то и реакции посильнее.

То есть – мы не замечаем норму, это нечто привычное, понятное, условный «белый шум». Но мы ярко воспринимаем отклонение от нормы, чаще всего это либо нарождение чего-то нового, либо уход чего-то старого. Так вот, те самые дети с вейпами и матюгами, о которых говорит Альберт в своем тексте – это проявление чего-то нового или умирающий писк чего-то старого? Вопрос дискуссионный.

С одной стороны, мне кажется, что это уход старого. «Дети», которые в 2023 году бычат на кого-то в ТЦ, в 90-е годы сидели бы в подворотнях и подъездах. И случайного прохожего они могли бы не задирать, а вполне неиллюзорно избить, ограбить, а то и убить. В случае легкого или среднего ущерба здоровью это даже не стало бы новостью – потому что такова была жизнь в тот момент. Сегодня мы про каждую потасовку в школе узнаем из СМИ и социальных сетей. Как изменилось восприятие.

С другой стороны, сегодня Россия переживает глубокое погружение в нормализацию насилия. Поэтому я не могу сказать, что агрессивная молодежь, о которой волнуется наш читатель, это не есть нарождение новой и не самой приятной картины постоянного существования нашего социума.

Тем не менее, пока констатируем – в общем и среднем для нас неприятно и неприемлемо, когда дети и подростки в публичных местах ведут себя вызывающе, агрессивно, не идут на контакт и не воспринимают критику извне. Зафиксируем это. Если в будущем это положение вещей сохранится, но мы перестанем обращать на подобное внимание – тогда это будут уже точно плохие новости.