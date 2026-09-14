В Тюменской области стартовал новый этап программы поддержки сообществ

В Тюменской области стартовал новый этап заявочной кампании программы поддержки сообществ. Активные жители, общественные деятели и инициативные группы могут получить до 150 тысяч рублей на реализацию своих проектов, сообщает «Вслух.ру». Заявки принимают до 5 октября. Участвовать могут физические лица старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, которые работают на территории региона.

Поддержку можно получить на проекты в сфере культуры, образования, экологии, развития локальных сообществ и других направлений.

Генеральный директор АНО «Агентство современных коммуникаций» Владислав Татаринцев отметил, что программа уже показала высокий интерес со стороны жителей. «Программа доказала свою востребованность: мы увидели множество ярких идей и готовых проектов. Жители региона активно включаются в развитие общественной среды, и наша задача — помочь им сделать первые шаги или масштабировать уже начатое. Вторая волна — это новый шанс для тех, кто не успел или хочет попробовать снова», — отметил Владислав Татаринцев.

Во время заявочной кампании участники могут бесплатно проконсультироваться с продюсером общественных пространств. Эксперт поможет разобрать детали проекта и подскажет, как его усилить. При этом подать заявку можно и без предварительной консультации. Финальным этапом станет очная защита проектов перед экспертным советом в Тюмени. Победители должны будут реализовать свои инициативы до 1 декабря 2026 года.

По итогам первой волны наиболее популярными стали проекты, связанные с культурным наследием, творчеством и развитием общения между местными сообществами. Среди самых востребованных форматов оказались фестивали, мастер-классы и выставки.