В Югре работодатели открыли 8,5 тысячи вакансий за август

Работодатели Югры по итогам августа открыли и обновили 8,5 тысячи вакансий. Это 10% всех предложений о работе в Уральском федеральном округе и четвертый результат среди регионов УрФО, следует из данных hh.ru. Самыми востребованными остаются работники рабочих специальностей — на них пришлось 17% вакансий. По 11% предложений работодатели разместили для специалистов в сфере транспорта и логистики, а также строительства и недвижимости.

В число наиболее востребованных направлений также вошли производство и сервисное обслуживание, продажи и работа с клиентами — по 10%, розничная торговля — 9%, домашний и обслуживающий персонал — 8%. На административных работников пришлось 4% вакансий, на сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также добычи сырья — по 3%.

В среднем на одну вакансию в Югре приходится 7,8 резюме. Это соответствует умеренной конкуренции среди соискателей и немного ниже среднего показателя по УрФО — 8,1 резюме на место. Наиболее комфортная ситуация для поиска работы сложилась в розничной торговле — 1,8 резюме на вакансию. В сельском хозяйстве показатель составляет 4,3, среди рабочих — 4,5, в транспорте и логистике — 4,9, в строительстве — 5,2.

Заметно выше конкуренция в стратегии, инвестициях и консалтинге — 66,7 резюме на вакансию. В искусстве, развлечениях и массмедиа показатель достигает 57,3, в IT — 48,4.

По сравнению с июлем число вакансий в Югре выросло на 2%, тогда как в целом по УрФО рост составил 3%.

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая отметила, что в начале делового сезона рынок труда сохраняет устойчивость, а наиболее благоприятная ситуация складывается для медицинских работников, специалистов рабочих и строительных профессий, а также сотрудников розницы.