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В Сургуте опять задерживаются рейсы на юг — один почти на сутки

В аэропорту Сургута задержали несколько рейсов на вылет и прилет

В Сургуте опять задерживаются рейсы на юг — один почти на сутки
Фото Аэропорт Сургут

В аэропорту Сургута 14 сентября задерживаются несколько рейсов на вылет и прилет. Наиболее заметное изменение касается самолета в Краснодар: вылет, запланированный на 08:40, перенесен до 07:00 15 сентября, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Также задержан вылет в Махачкалу: вместо 16:45 самолет должен отправиться в 18:35. Рейс по маршруту Нижнекамск — Тобольск, вылетающий из Сургута, перенесли до 13:00.

Задержки есть и на прилет. Самолет из Сочи задерживается примерно на 16 часов — вместо 05:15 его ожидают в 21:15. Рейс из Казани опаздывает на 3,5 часа, из Махачкалы — на два часа, а из Антальи — на 3 часа 5 минут.

Ранее, 9 сентября, сургутский аэропорт был вынужден закрыть прием и отправку всех рейсов на время угрозы беспилотной атаки, объявленной в регионе. Закрыты были также аэропорты Ханты-Мансийска, Нижневартовска и других городов.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 329, комментариев: 0
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