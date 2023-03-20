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​Лучше не классическую киностудию создавать, а студию компьютерного моделирования для нужд России и мира

В обычное кино Югре заходить поздно, но можно создать цифровое производство для фильмов

​Лучше не классическую киностудию создавать, а студию компьютерного моделирования для нужд России и мира
Фото pixabay.com

Читатель siapress.ru Олег Петров прокомментировал эпизод «О чем говорят», посвященный кинопроизводству в Югре. Приводим его комментарий полностью.

Смешно предполагать превращение Ханты-Мансийска в Нью-Москву из-за проведения в нем международного кинофестиваля пусть и на регулярной основе. Проведение международных шахматных турниров и международных соревнований по биатлону никак этому не способствовали. Идеи Остап-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бея не работают, да и не должны работать, ибо Остап был гений обмана и аферы, а не гуру инициализации инновационных проектов. Поэтому не полетят в ХМАО сотни самолетов с индусами, и Utair может спать спокойно (да и куда им, у них и так один двигатель на два самолета).

Как показывает практика, люди тренироваться/творить/работать предпочитают в одних местах, где, как правило дешевле/комфортнее этим заниматься, а меряться результатами/размерами ЧСВ (чувство собственной важности – прим. ред.) и прочими размерами предпочитают в более статусных и дорогих местах. Тем более все оплачивает принимающая сторона, которая за счет этого тоже задирает свое ЧСВ. Поэтому у вас и прозвучала фраза: «…именно она таскает сюда различных режиссеров – Эмир Кустурица у нас стал президентом «Духа огня». Вот именно что «таскает». Он, может, уже и не хочет, вон – даже ногу сломал…

А киностудии как фабрики кино все быстрее теряют свое значение из-за развития компьютерных технологий. Уже нет такой потребности в огромнейших запасниках, где можно найти и немецкий танк PzKpfw III, и «лошадь Новосельцева». Все, что нужно, нарисуют. Сейчас практически все современные блокбастеры ААА класса нарисованы. А когда эта компьютерная благодать подешевеет и снизойдет до мелодрам и мыльных опер, эти фабрики можно сносить или укрупнять до одной для особо упоротых.

А вот создать современную студию компьютерного моделирования/симуляции/рендера и композитинга для нужд отечественного и иностранного кинематогрофа, с павильонами, аппаратурой и взращенными на месте специалистами – на мой взгляд, хорошая идея. Только мне кажется, что эту студию логичнее развивать на базе НТЦ в Сургуте. А Ханты-Мансийск пусть так и остается этаким Сочи, в который киношники привозят фильмы, снятые в Крыму и Калининграде.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 106, комментариев: 0
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