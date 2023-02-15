Как выборы и разделение властей спасли турецкий город от землетрясения

Вы точно слышали о чудовищном землетрясении, произошедшем в Турции и Сирии. Счет жертв идет на десятки тысяч, среди них есть и наши соотечественники. Несмотря на весь ужас ситуации, даже в такой трагедии есть хоть и небольшое, но белое пятно, которое дает надежду. Это город Эрзинь в провинции Хатай. Совсем небольшой, на 40 тысяч человек. Но вокруг него бушевали разрушения, а внутри – ни один дом не рухнул и ни один человек не погиб.

Лавры за это чудо общественность возложила на мэра Оккеша Эльмасоглу, представителя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Турецкие и не только СМИ пестрят его комментариями на тему принципиальной борьбы со строительным лобби, которое хотело возводить здания «попроще» (те самые, что складывались, как карточные домики, по всей провинции). Эльмасоглу даже отказался помогать дальнему родственнику, получившему штраф за строительные нарушения – в общем, политик яркий, и его опыт может стать отрезвляющим для Турции.

Но ситуация все же несколько сложнее, чем классический (и в некоторой степени сказочный) сценарий «продажные коррупционеры во власти vsпринципиальная и честная оппозиция». Как пишут уважаемые коллеги из Центра политических технологий имени Игоря Бунина, Эльмасоглу вступил в должность мэра Эрзиня в 2019 году, так что нельзя сказать, что именно он «построил город», который выдержал чудовищное землетрясение.

За новейшую историю этим городом суммарно 15 лет управлял так же выходец из НРП Мехмет Гювен, а еще 15 лет прошли под руководством других политических сил. В середине 90-х мэром был представитель ныне несуществующей Партии верного пути, а вот десятилетие перед приходом Эльмасоглу (2009-2019) городом рулил Казым Шимшек из турецкой «Единой России» – правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Выходит, сейсмическая устойчивость Эрзиня – в том числе и его заслуга.

Так, может, скажут скептики, что все сделал мэр от ПСР, который целые десять лет возводил город, а его последователь-популист собрал все лавры? Этого нельзя исключать. Проблема в другом: многими городами вокруг управляли представители местной «Единой России», и далеко не везде все закончилось благополучно. Например, Нурдалы (на те же 40 тысяч человек), где с 2004 года мэрами последовательно были выходцы ПСР. Этот город просто был разрушен под ноль, его будут отстраивать заново.

Поэтому да, можно списать все на роль личности в истории, и, исходя из этого, возносить бывшего главу Эрзиня и уничижать нынешнего, или наоборот, в зависимости от политической платформы. Но более разумным видится другой подход – то, как в конкретно взятом городе сработала политическая конкуренция и разделение властей.

За тридцать лет руководство Эрзиня успело побывать в руках представителей трех партий. Как минимум, это значит, что там была какая-то борьба. Что есть политические силы, которые борются за голоса и каким-то образом зарабатывают свой капитал и поддержку граждан. На муниципальном уровне обычно это происходит так: находящаяся у власти сила управляет городом и реализует какие-то свои решения, а оппозиция все эти процессы контролирует, изучает на предмет коррупции и банальной глупости, проверяет на прочность. Сейчас мне скажут: «Ой, все эти политические игры, взаимный черный пиар и никакой пользы». А я скажу: «Все дома стоят, все люди живы». Этого достаточно?

И, да, нынешняя звезда Оккеш Эльмасоглу при мэре от правящей партии Казыме Шимшеке возглавлял местную думу – городской совет. Он стал главой потому, что его НРП получила немногим более 50 процентов голосов, а ПСР тогда собрала 40 процентов. Борьба.

А теперь вывод, касающийся нас. Когда я говорю о пользе и эффективности демократии, то не имею в виду, что нужно срочно выбирать во власти вообще всех, а на улицы выпустить в режим патрулирование какие-нибудь ныне тотально запрещенные парады. Я имею в виду политическую конкуренцию, которая, будучи встроена в правильно сбалансированную систему государства, сама по себе будет улучшать качество принимаемых решений.

Когда во власти всеобщее согласие, тишь да благодать, «командная работа» и прочие мантры, которыми нас десятилетиями кормят – это означает упрощение, отсутствие пристального контроля, и итог – падающие дома, «Зимние вишни», да и еще куча всяких менее заметных, но губительных последствий. А когда в системе управления что городом, что государством, всегда есть открытая и легальная конкуренция, все друг за другом смотрят, контролируют, пытаются поймать на гадости или коррупции – нет-нет да и приходится руководителям разных уровней слегка голову включать и думать, что они вообще делают, и что из этого получится. Так не исключается полностью (до этого еще пахать и пахать, и вряд ли получится), но хотя бы снижается шанс плохих решений.

Вот зачем на практике нужна, и что в реальности значит демократия и разделение властей. Представьте, если бы в Сургуте была настоящая и легальная оппозиция, которая бы еще занимала процентов эдак 40 кресел в думе – как бы она могла поднять и обсудить с заинтересованной общественностью нынешние поправки в генплан. Подумайте на досуге, нужно ли нам подобное или нет.