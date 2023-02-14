Чем российские торговые центры заполнят свои освободившиеся площади

Из Сургута ушел строительный гипермаркет OBI. Это значит, что на территории «Сургут Сити Молла» образовалась существенная лакуна, которую чем-то нужно заполнять.

Люди беднеют

Нет сомнений, что подобных ситуаций, когда нужно будет забивать освобождающиеся площади в ТРЦ не только Сургута и Югры, но и всей России, чем-то полезным, будет еще много: торговые центры загибаются, потому что очень быстро снижается покупательская способность населения. Люди беднеют.

А еще одна причина, касающаяся напрямую Сургута, — замена населения платежеспособного на неплатежеспособное. Сегодняшняя политика такова, что чисто объективно властям выгодно нагонять население своих городов, чем больше, тем лучше, потому что это обеспечивает дополнительные поступления в региональные бюджеты, из них — в муниципальные бюджеты по дотационным, концессионным и прочим схемам. А нагоняется население все менее и менее платежеспособное. Население, которое просто элементарно выживает.

Плюс мы находимся в объективной очень плохой экономической ситуации, к которой конкретно по отношению к крупному ритейлу добавляется фактор в виде санкций.

Вещевой рынок — наше прошлое и будущее?

Что будет? Да ничего не будет. Скорее всего, эти крупные ТЦ будут постепенно превращаться в барахолки. И мы это, в общем-то, уже наблюдаем. Кстати говоря, этот путь раньше всех прошла «Вершина». И сегодня шанхаи типа «Купца» эффективно работают, потому что сам формат успешный: его инвестиционная себестоимость по сравнению с такими крупными объектами, как «Сити Молл», «Аура», практически нулевая. Потому что там нет архитектуры, нет полета мысли, нет ничего. Просто барахолка. И значит, судьба «Сити Молла», судьба «Ауры» будет где-то в этом же направлении. Может быть, в силу более качественного менеджмента этих объектов там как-то что-то будет сдерживаться, но мы будем видеть эти признаки.

Спорт, культура, наука — альтернатива барахолке

Кстати, призывы общественных деятелей — «Давайте освободившееся пространство отдадим под какие-то спортивные, социальные заведения» — это хорошая идея. Везде же надо взывать к властям. Я думаю, что частные владельцы этих ТЦ точно также подумывают о подобном направлении, потому что индустрия развлечений все равно остается, она никуда не денется. И если экономическое состояние сегодняшних владельцев ТРЦ позволяет им в этом направлении думать, то это было бы неплохо. У нас мало спортзалов, зон для активити под крышей. Это нормально в условиях нашего климата.

А еще в Сургуте в принципе нет выставочных площадей, у нас нет нормального выставочного центра. А что такое выставочные центры? Это же не только выставки нефти и газа, архитектура и строительство. Примеров для развития масса. Научпоп выставочный в мире – это самая ходовая, самая популярная бизнес-идея в этой сфере. Анимированных динозавров возят, и эти выставки собирают огромную кассу, на них приезжают из соседних регионов.

Есть мировая выставка «Космос». Она, кстати говоря, в России была, но она не российская. Хотя странно: у нас шикарный в Москве музей космоса на ВДНХ, если кто был. Один из лучших музеев, которые я когда-либо видел. Выставки картинных галерей.

Все это работает. Вдруг кто-то захочет пойти по этому пути? Это было бы прекрасно. И это было бы сразу под эгидой частного бизнеса, никаких властей, никаких сложностей бюрократических. Это рабочая схема: зрелище никто не отменял даже в условиях тяжелой экономической ситуации. Но стратегически, мне представляется, к сожалению, будет выбран вариант самый упрощенный. Это будет вариант барахолок.

По материалам проекта «О чем говорят»