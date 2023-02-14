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Культура или барахолка?

Чем российские торговые центры заполнят свои освободившиеся площади

Культура или барахолка?
Фото предоставлено спикером

Из Сургута ушел строительный гипермаркет OBI. Это значит, что на территории «Сургут Сити Молла» образовалась существенная лакуна, которую чем-то нужно заполнять.

Люди беднеют

Нет сомнений, что подобных ситуаций, когда нужно будет забивать освобождающиеся площади в ТРЦ не только Сургута и Югры, но и всей России, чем-то полезным, будет еще много: торговые центры загибаются, потому что очень быстро снижается покупательская способность населения. Люди беднеют.

А еще одна причина, касающаяся напрямую Сургута, — замена населения платежеспособного на неплатежеспособное. Сегодняшняя политика такова, что чисто объективно властям выгодно нагонять население своих городов, чем больше, тем лучше, потому что это обеспечивает дополнительные поступления в региональные бюджеты, из них — в муниципальные бюджеты по дотационным, концессионным и прочим схемам. А нагоняется население все менее и менее платежеспособное. Население, которое просто элементарно выживает.

Плюс мы находимся в объективной очень плохой экономической ситуации, к которой конкретно по отношению к крупному ритейлу добавляется фактор в виде санкций.

Вещевой рынок — наше прошлое и будущее?

Что будет? Да ничего не будет. Скорее всего, эти крупные ТЦ будут постепенно превращаться в барахолки. И мы это, в общем-то, уже наблюдаем. Кстати говоря, этот путь раньше всех прошла «Вершина». И сегодня шанхаи типа «Купца» эффективно работают, потому что сам формат успешный: его инвестиционная себестоимость по сравнению с такими крупными объектами, как «Сити Молл», «Аура», практически нулевая. Потому что там нет архитектуры, нет полета мысли, нет ничего. Просто барахолка. И значит, судьба «Сити Молла», судьба «Ауры» будет где-то в этом же направлении. Может быть, в силу более качественного менеджмента этих объектов там как-то что-то будет сдерживаться, но мы будем видеть эти признаки.

Спорт, культура, наука — альтернатива барахолке

Кстати, призывы общественных деятелей — «Давайте освободившееся пространство отдадим под какие-то спортивные, социальные заведения» — это хорошая идея. Везде же надо взывать к властям. Я думаю, что частные владельцы этих ТЦ точно также подумывают о подобном направлении, потому что индустрия развлечений все равно остается, она никуда не денется. И если экономическое состояние сегодняшних владельцев ТРЦ позволяет им в этом направлении думать, то это было бы неплохо. У нас мало спортзалов, зон для активити под крышей. Это нормально в условиях нашего климата.

А еще в Сургуте в принципе нет выставочных площадей, у нас нет нормального выставочного центра. А что такое выставочные центры? Это же не только выставки нефти и газа, архитектура и строительство. Примеров для развития масса. Научпоп выставочный в мире – это самая ходовая, самая популярная бизнес-идея в этой сфере. Анимированных динозавров возят, и эти выставки собирают огромную кассу, на них приезжают из соседних регионов.

Есть мировая выставка «Космос». Она, кстати говоря, в России была, но она не российская. Хотя странно: у нас шикарный в Москве музей космоса на ВДНХ, если кто был. Один из лучших музеев, которые я когда-либо видел. Выставки картинных галерей.

Все это работает. Вдруг кто-то захочет пойти по этому пути? Это было бы прекрасно. И это было бы сразу под эгидой частного бизнеса, никаких властей, никаких сложностей бюрократических. Это рабочая схема: зрелище никто не отменял даже в условиях тяжелой экономической ситуации. Но стратегически, мне представляется, к сожалению, будет выбран вариант самый упрощенный. Это будет вариант барахолок.

По материалам проекта «О чем говорят»


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Сегодня в 14:55, просмотров: 160, комментариев: 0
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