Мы недооцениваем воздействие на нас той ужасной среды, в которой обитаем

Недавно в Химках, что в Подмосковье, 11-летняя школьница заманила сверстницу в туалет, где напала на нее с ножом, после чего пришла в класс и заявила, что совершила убийство. По счастью, убийства она не совершила – пострадавшую девочку, получившую около ста (!!!) ударов ножом и потерявшую половину объема крови, сумели быстро прооперировать и спасти, она уже в сознании и идет на поправку.

Эта ситуация чем-то похожа не недавнюю историю в Нижневартовске, где поножовщину устроил восьмиклассник. Да и в целом подобные истории регулярно случаются, полностью их исключить пока не получается. Интересно наблюдать за реакцией.

Люди, склонные к упрощениям, тут же пытаются свалить все на компьютерные игры, которые неизменно находятся в запасниках у агрессоров (вот и в случае с девочкой из Химок по одной из версий конфликт случился вокруг китайской игры Genshin Impact). У кого более комплексный взгляд на мир, призывают искать причины подобных вспышек насилия в семье или школьном сообществе, где даже среди внешне благополучных и мирных детей может возникать вполне примитивная и банальная травля сверстника.

Но вот мне случайно попалось на глаза видео с места происшествия. Можете сами глянуть, если интересно (ссылка на Telegram, 18+). Но, мне кажется, вам хватит описания. Представьте себе обыкновенный жуткий сортир в худшем смысле совкового исполнения. Грязный кафель, краны, произведенные, кажется, еще в 80-х годах прошлого века, двери с вырванными замками, в лучшем случае, со шпингалетами, унитаз без ободка, никакой туалетной бумаги и сушилок для рук. Кажется, единственное, что попало туда из XXI века – это установки для жидкого мыла возле раковин. И на этом фоне – пятна крови, которые остались после инцидента. Они, кстати, вполне органично смотрятся на том фоне, без них атмосферности становится меньше.

И это – Химки, то есть практически Москва. Не какая-нибудь построенная в XIX веке школа в богом забытом городке, где осталось два учителя на десять детей, а, считай, центр русской цивилизации.

И мы постоянно забываем о том, какая жуткая среда нас зачастую окружает и оставляет свои отпечатки на психике. Страшные школы, где в туалет зайти противно, не то, что справить там свои потребности. Жуткие детские площадки. Каменные джунгли, зачастую, плохо освещенные. Вы можете сами продолжить список. Весь этот мрак на каждого из нас повлиял и продолжает влиять куда сильнее, чем мы себе представляем.

P.S. Вот только не надо сейчас рассказов о том, как «либералы» все развалили, а при СССР школы были все как одна прекрасными, светлыми, чистыми и никто там никому волос с головы не уронил. Я помню свое постсоветское детство, а многие припомнят советское, и что там происходило. Так что не надо – вся эта хтонь, сыгравшая на нашу атомизацию и стремление сбежать из общественного и поскорее закрыться в своем личном, родом именно оттуда.