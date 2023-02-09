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​Плюнул в лицо – отремонтируй фасад

Подобное уродливое здание на центральной улице Сургута – позор для города

​Плюнул в лицо – отремонтируй фасад
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«Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти – плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией. Зачем? Дело в деньгах. Нужна стоянка для бизнеса. Вот так все для него просто. Не просто только для всех нас. Что делать и как теперь быть?

Если люди (с трудом пишу это слово) понимают только язык прибыли и денег, и им безразличны общественные интересы, с ними нужно говорить только на языке денег».

Так резко и точно писал на страницах siapress.ru в 2019 году Артем Кириленко, который на тот момент был заместителем председателя думы Сургута, а ныне работает замглавы администрации по экономике и инвестициям. Тогда речь шла о том, что собственник здания по адресу Энергетиков, 20, вырубил целую рощу возле старого корпуса СурГУ под стоянку автомобилей. Вырубил потому что имел право.

Пожалуй, скандал, вызванный действиями бизнесмена, был самым громким по части вырубки деревьев за последние годы. Однако уничтожение зеленой зоны стало не единственным негативным последствием того кейса. Оказалось, что деревья за своими кронами скрывали уродливый, обшарпанный фасад, обвешанный незаконной рекламой. И после вырубки все это предстало во всем своем ужасе на центральной улице города.

Я несколько раз обращался в администрацию с требованием заставить собственника демонтировать эту уродливую и едва ли легальную рекламу. Понадобилось около трех лет, чтобы он наконец-то выполнил эти законные требования.

Теперь дело за обшарпанным фасадом.

Полагаю, что понудить предпринимателя привести в порядок фасад – это ровно то, к чему призывал Артем Михайлович, а именно – к разговору на языке денег. Стимулировать к этому должен тот факт, что подобное неопрятное здание на центральной улице Сургута – форменный позор для города, входящего в десятку самых богатых и благоустроенных в стране.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 88, комментариев: 0
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