Предупреждение об опасности на берегу Саймы в Сургуте смотрится странно

Сургут нередко становится лидером различных рейтингов. Около месяца назад стратегия нашего города заняла первое место на престижном форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Буквально в эти дни опубликованы рейтинг самых богатых городов, Сургут вошел в десятку. Однако некоторые достижения или даже, не побоюсь этого слова, прорывы в ряде отраслей остаются незамеченными. В их числе большой успех сургутской архитектуры и урбанистики – возведение общественного пространства под названием «Опасная зона».

Речь идет о благоустройстве береговой линии Саймы в нашем главном парке. Этот проект привлекал огромное внимание, его принимали с участием общественности, вносили корректировки, старались. И вот теперь эта практически народная набережная стала «Опасной зоной».

Нет, конечно, это имеет существенные плюсы. Например, люди могут не просто комфортно провести время в парке «За Саймой», но и в некоторой степени «пощекотать нервы». Сургутяне уже по достоинству оценили эту «Опасную зону» – она стала довольно популярной фото-зоной и местом для селфи. Кроме этого есть все основания полагать, что «Опасная зона» станет точкой притяжения для любителей экстрима, в том числе из других городов. Думаю, при правильном позиционировании этого уникального пространства туристическая привлекательность нашего города значительно вырастет.

Мне как жителю города и члену совета по формированию комфортной городской среды приятно осознавать, что наш муниципалитет идет в авангарде архитектурной мысли, не боясь брать на себя ответственность за самые смелые эксперименты. Хотелось бы, чтобы такие решения по достоинству были оценены на окружном и федеральном уровне. Важно поделится этой муниципальной практикой с другими городами, тем более что реализация такого уникального объекта проходила в рамках национального проекта.

Считаю нужно масштабировать наш опыт на другие муниципалитеты, чтобы жители других городов и весей могли сполна насладиться общественным пространством «Опасная зона». Пространством, похвастаться которым может пока только Сургут.

P.S. Нет, разумеется, все это сарказм. Мы понимаем, почему на долгожданной набережной появилась такая табличка. Власти обязаны предупреждать, что Сайма в нынешнем состоянии малопригодна что для купания летом, что для гуляния зимой по льду. Но ведь это можно было реализовать как-то интереснее и эстетичнее. Если уж нужно установить предупреждающий плакат, то можно было сделать большой красивый щит с описанием проекта набережной, его перспектив, планов на будущее, и где-нибудь указать на то, что в водную зону соваться не стоит. А получилось стандартно и официозно, что вызывает соответствующую реакцию.