Чем грозит России уход крупнейшего оператора POS-терминалов

Поговорим о чаяниях/перспективах россиян в наступившем году. После ухода с российского рынка массы компаний лучшая половина населения заплакала по косметике и «шмоточным» магазинам. Сильная половина – по автозапчастям и прочим мужским радостям. Старшее поколение – по пропадающим лекарствам и выросшим ценам. Молодежь после объявления частичной мобилизации сама стала, так сказать, уходить с рынка.

На фоне уходов Икеи, Зары и прочих Фольксвагенов, нынешний уход одной французской компании коснется, видимо, всех. Российскому ритейлу и, в целом рознице (сфере услуг, сервиса и т. д.), видимо, в ближайшее время, придется вспомнить про наличные. Не широко известная французская компания Ingenico, занимающаяся производством терминалов для приема банковских карт – point of sale terminal (POS-терминал), уходит с нашего рынка.

О чем это? Помните такие пластиковые коробочки с экранчиком, к которым вы прикладываете свои карты при оплате в магазинах, ресторанах и оставшихся Макдональдсах (простите, «Вкусно — и точка»). Все это скоро сильно подсократится. Никакого «импортозамещения» этой технологии в России, разумеется, нет. А то, что повезут взамен, «китайские друзья», может оказаться опасным с точки зрения сохранности данных и совместимости с обвязывающей банковской системой.

На долю поставляемой Ingenico продукции и софта приходилось более 50 процентов POS-терминалов рынка РФ (более 4 млн шт). В марте компания полностью прекращает техподдержку своих устройств, а ее российская «дочка» находится в стадии процедуры ликвидации.

Прекращение техподдержки означает, что оборудование будет работать до первого сбоя, а таковые, ох, как часто случаются. Китайцы, конечно, нас в беде не оставят. Но очевидный вопрос – почему ранее «китаем» не пользовались, а предпочитали французов и американцев, которые были дороже? Есть проблемы с защитой информации и нестыковки с выстроенной под западные стандарты банковской системой РФ.

Для простого потребителя, есть варианты оплаты по QR-кодам и СБП, но как быть обычным магазинам? Куда бабульки приходят покупать «макарошки», батон хлеба, пакет молока и немного колбаски праздникам. Банковские карты у них, конечно, есть (туда принудительно переводят пенсии). А вот умеют ли они пользоваться QR-кодами, и есть ли у них смартфоны вообще? Не стоит преувеличивать их финансовую продвинутость – помимо снятия наличности в банкомате и оплаты покупок через тот же терминал на кассе, никто из них особо ничего не умеет.

В итоге, на наш взгляд, российская розница, а косвенно и банки, в этом году могут столкнуться с дополнительными трудностями. В любом случае, скоро нам придется вспомнить о наличных деньгах.

P. S. Кстати, о наличности – бОльшая часть работающих в РФ банкоматов – американского производства, вот сюрприз...