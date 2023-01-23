Хорошо, если «Движение первых» принесет какую-то пользу. Но главную задачу едва ли выполнит

В Югре появились местные отделения «Движения первых» – обновленной российской пионерии. Даже официальная «пуповина» имеется – законопроект о создании организации внесли в Госдуму РФ в день столетия пионерской организации. Да и в целом никто не скрывает, что это возрождение того движения, которое мило сердцу части советских поколений (и, видимо, особенно мило конкретным их представителям, принимающим ключевые решения в нашей стране).

Хорошо, если из этой затеи получится что-то конструктивное с общечеловеческой точки зрения – в конце концов, каких-то детей действительно могут научить дельным вещам, типа социального проектирования. Но, судя по всему, ключевая задача все-таки лежит в идеологической плоскости – индоктринации юных россиян в определенную систему ценностей, которую в большей степени разделяет старшее поколение и в куда меньшей – младшее и молодое.

Не буду давать категорических оценок, просто напомню. В 1991 году в пионерии, комсомоле и КПСС состояли десятки миллионов советских граждан, многие из которых прожили под постоянным государственным идеологическим воздействием всю жизнь, начиная с октябрятского возраста. Сколько из них в критический для страны момент пошли ее спасать? А ведь тогда была полноценная и настоящая идеология, направленная в светлое будущее, чего сейчас, мягко скажем, не наблюдается. То-то и оно.