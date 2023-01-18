16+
Логотип Сиапресс
USD  68,8728   EUR  74,5882  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Прощание с Мимино

Вахтанг Кикабидзе обогатил нас всех куда сильнее, чем мы – его

​Прощание с Мимино
Кадр из фильма «Мимино»

В эти дни Грузия прощается со своим великим артистом Вахтангом Кикабидзе. Жаль, что в России его уход из жизни привел не столько к воспоминаниям об огромном культурном вкладе Бубы, сколько к очередным рассуждениям о «русофобии» и прочих глупостях и передергиваниях. Я и сам неоднократно слышал именно в адрес Кикабидзе рассуждения по типу «страна ему все дала, а вот он…».

Давайте так. Во-первых, что значит «страна ему дала»? По-моему, все ровно наоборот. Это он дал стране свой талант и творческую мощь. Если бы за каждый просмотр одного только «Мимино» Вахтангу Константиновичу просто платили один рубль даже в нынешних ценах – он бы жил прекрасной и шикарной жизнью. А роль Валико – крохотная, хоть и заметная часть его наследия. Это Буба обогатил сотни миллионов советских и постсовестких граждан, мне кажется, мы ему еще должны остались.

Во-вторых, а какой у страны был выбор? Есть молодой, яркий, харизматичный, талантливый актер и певец. И есть государство, которое монополизировало все, включая культуру. Что еще можно было сделать стране, как не дать дорогу такому человеку? Нет, разумеется, СССР / Россия всегда могла и до сих пор может в качестве альтернативы любого человека, даже самого талантливого, посадить в тюрьму или психушку, выслать или вообще убить, мы это прекрасно знаем. Получается, Вахтанг Константинович должен был благодарить СССР и Россию за то, что не закошмарили и дали работать? Сомнительный повод для благодарности, согласитесь.

Лично у меня нет никаких сомнений – если бы Буба волею судеб оказался не на своей родине, а, например, как Шарль Азнавур, родился, жил и работал в какой-нибудь стране капиталистического блока, он бы снискал не меньшие творческие лавры.

В-третьих, постарайтесь снять государственническо-имперские российские очки и посмотреть на все происходящее из глаз Вахтанга Константиновича. Авторы Центра политических технологий имени Игоря Бунина напоминают, что в детстве Кикабидзе жил в бывшей кухне на цементном полу, из-за чего у него на всю жизнь остались проблемы с ногами. А еще грузины хорошо помнят, что знаменитую песню «Чито-гврито» написал Петр Грузинский, которого при Сталине упекли в психиатрическую больницу. Известных поэтов Тициана Табидзе и Паоло Яшвили советская власть расстреляла в 1937 году. Расстреляли и дядю Вахтанга Кикабидзе – Нико Мицишвили. Его жену, тетю Бубы, сослали в Сибирь. Думаю, список можно продолжать. Вы все еще уверены, что «страна дала ему все»?

Так что давайте не будем упрощать и подсчитывать, кто кому чего дал, кому недодал, и кто кого обидел. Есть один факт – Вахтанг Константинович сыграл огромную роль в советской, русской и грузинской культуре. Будем ему за это благодарны. Те, кто сейчас брызжет слюнями на тему якобы его «русофобии», канут в лету. А Буба останется с нами. Это главное.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 19:07, просмотров: 158, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 573
  2. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 507
  3. ​В Сургуте появится пространство, где молодежь сможет поиграть и отдохнуть 455
  4. Сургутская банда продала квартиру алкоголика 450
  5. ​Специалисты УТС обеспечили Нижневартовск теплом на период устранения порыва на газопроводе 442
  6. Орхидея художницы из Сургута попала в Книгу рекордов России 430
  7. ​ЖК «Крылов»: комфортная среда как привычный атрибут жизни 421
  8. Глава ветеринарной службы Югры Алексей Зуев ушел в отставку 356
  9. Югорчанин упал в сугроб и не смог выбраться – его пришлось спасать 349
  10. ​Сургутянка победила на первенстве УрФО по фехтованию 343
  1. ​Цепляемся за норму 2361
  2. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2295
  3. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 2055
  4. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2009
  5. ​Широта оригинального взгляда 1989
  6. Неслуживших россиян старше 30 лет отправят на военные сборы, сообщили в Госдуме 1962
  7. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1917
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША 1910
  9. Медики Нефтеюганска рассказали о состоянии пострадавших при пожаре мамы и дочки 1882
  10. Житель Сургута продает уникальный метеорит за 10 миллионов 1830
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4637
  2. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4427
  3. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3882
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3870
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3740
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3709
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3648
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3593
  9. ​«Государственный человек» 3511
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3335

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика