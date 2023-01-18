Вахтанг Кикабидзе обогатил нас всех куда сильнее, чем мы – его

В эти дни Грузия прощается со своим великим артистом Вахтангом Кикабидзе. Жаль, что в России его уход из жизни привел не столько к воспоминаниям об огромном культурном вкладе Бубы, сколько к очередным рассуждениям о «русофобии» и прочих глупостях и передергиваниях. Я и сам неоднократно слышал именно в адрес Кикабидзе рассуждения по типу «страна ему все дала, а вот он…».

Давайте так. Во-первых, что значит «страна ему дала»? По-моему, все ровно наоборот. Это он дал стране свой талант и творческую мощь. Если бы за каждый просмотр одного только «Мимино» Вахтангу Константиновичу просто платили один рубль даже в нынешних ценах – он бы жил прекрасной и шикарной жизнью. А роль Валико – крохотная, хоть и заметная часть его наследия. Это Буба обогатил сотни миллионов советских и постсовестких граждан, мне кажется, мы ему еще должны остались.

Во-вторых, а какой у страны был выбор? Есть молодой, яркий, харизматичный, талантливый актер и певец. И есть государство, которое монополизировало все, включая культуру. Что еще можно было сделать стране, как не дать дорогу такому человеку? Нет, разумеется, СССР / Россия всегда могла и до сих пор может в качестве альтернативы любого человека, даже самого талантливого, посадить в тюрьму или психушку, выслать или вообще убить, мы это прекрасно знаем. Получается, Вахтанг Константинович должен был благодарить СССР и Россию за то, что не закошмарили и дали работать? Сомнительный повод для благодарности, согласитесь.

Лично у меня нет никаких сомнений – если бы Буба волею судеб оказался не на своей родине, а, например, как Шарль Азнавур, родился, жил и работал в какой-нибудь стране капиталистического блока, он бы снискал не меньшие творческие лавры.

В-третьих, постарайтесь снять государственническо-имперские российские очки и посмотреть на все происходящее из глаз Вахтанга Константиновича. Авторы Центра политических технологий имени Игоря Бунина напоминают, что в детстве Кикабидзе жил в бывшей кухне на цементном полу, из-за чего у него на всю жизнь остались проблемы с ногами. А еще грузины хорошо помнят, что знаменитую песню «Чито-гврито» написал Петр Грузинский, которого при Сталине упекли в психиатрическую больницу. Известных поэтов Тициана Табидзе и Паоло Яшвили советская власть расстреляла в 1937 году. Расстреляли и дядю Вахтанга Кикабидзе – Нико Мицишвили. Его жену, тетю Бубы, сослали в Сибирь. Думаю, список можно продолжать. Вы все еще уверены, что «страна дала ему все»?

Так что давайте не будем упрощать и подсчитывать, кто кому чего дал, кому недодал, и кто кого обидел. Есть один факт – Вахтанг Константинович сыграл огромную роль в советской, русской и грузинской культуре. Будем ему за это благодарны. Те, кто сейчас брызжет слюнями на тему якобы его «русофобии», канут в лету. А Буба останется с нами. Это главное.