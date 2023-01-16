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Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес

В России предпринимательский доход получают 2 процента жителей. Это очень мало

Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес
Фото из социальных сетей автора

Как вам цифры? Я накидаю свои выводы, а вы дополните, пожалуйста, в комментариях.

1. В стране нет рыночной экономики. Все врут. В рыночной экономике не может быть так мало людей, вовлеченных в свой бизнес.

2. Ориентир на поддержку бизнеса, а не на создание условий для развития индивидуальной предпринимательской инициативы говорит о том, что рыночная экономика людям, находящимся у власти и крана с нефтью и газом, не нужна. Они стары для бизнеса и понимания его механизмов. А молодых и несогласных они избегают.

3. Так много людей, зарабатывающих в найме, свидетельство того, что у них нет ясности будущего, туманно настоящее и непредсказуемое прошлое. С таким количеством неизвестных бизнес не построить.

4. Вывески на кофейнях, магазинах, ателье «основано в 1991 году» мы не увидим через 10 лет. И через 15 – тоже.

5. Предпринимательство есть свидетельство силы. Чем больше предпринимателей, тем сильнее и здоровее общество.

6. Население старое, молодых мало. Предпринимательством занимается молодежь. Тех, кто 30 лет в найме, и уходящих в собственное дело после 50 лет, по пальцам пересчитать.

7. Стране нужна новая экономическая политика, направленная на создание реальных условий для бизнеса, а не на бумаге. Иначе нефтяная труба станет проклятьем для всей страны. Производству – зеленый свет, НДС вниз, страховые взносы вниз, КНД развернуть в сторону профилактики, любые неналоговые обязанности через вычеты, убрать двойные блокировки счетов, время на согласование на воду, свет и газ уменьшить до нескольких дней, малому бизнесу – дорогу и везде зеленый свет.

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Сегодня в 14:26, просмотров: 116, комментариев: 0
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