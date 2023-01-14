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​Знали ли вы, что безработные в России могут получить досрочную пенсию? Вот как это работает

О досрочной пенсии для безработных граждан России

​Знали ли вы, что безработные в России могут получить досрочную пенсию? Вот как это работает
Фото pixabay.com

Пенсионеры по возрасту не могут быть признаны безработными, а вот безработные имеют право на назначение досрочной пенсии по старости. Давайте расскажу подробнее.

Для назначения досрочной пенсии безработному требуется выполнение одновременно следующих условий:

– достижение возраста, когда до назначения пенсии по старости (в том числе досрочной) не хватает двух и менее лет;

– невозможность трудоустройства;

– предложение службы занятости, оформленное в установленном порядке;

– заявление безработного на назначение пенсии;

– наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет (мужчины и женщины) и необходимого количества ИПК, установленных на год назначения пенсии;

– увольнение в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников.

Но обратите внимание – выдача предложений на досрочный выход на пенсию является правом, а не обязанностью органов службы занятости и зависит от их финансовых возможностей. Решение о назначении пенсии принимает СФР на основании представленных документов.

Досрочная пенсия выплачивается в том же размере, что и страховая пенсия по старости, включая сумму фиксированной выплаты к ней. Со дня назначения досрочной пенсии граждане снимаются с учета в качестве безработных и им прекращается выплата пособия по безработице. По достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, получатель досрочной пенсии вправе перейти на страховую пенсию по старости.

При устройстве на работу или возобновлении иной оплачиваемой деятельности выплата пенсии, назначенной безработным, прекращается. После прекращения трудовой деятельности выплата пенсии может быть восстановлена по предложению центра занятости.

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14 января в 10:21, просмотров: 607, комментариев: 0
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