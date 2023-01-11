В России закона о преследованиях нет, но самое явление сталкинга есть

Мы много говорим о том, что в России закон о домашнем насилии имеет множество недочетов, но есть еще одна весомая брешь в законе – это отсутствие статьи за преследование (или, как это принято называть за рубежом – сталкинг). Ситуация проста донельзя: один человек пытается избежать общения, пока второй всеми правдами и неправдами пытается добиться расположения первого.

Обычно жертвами сталкеров становятся женщины. И, к сожалению, в навязчивом «поклоннике» нет ничего романтичного: сначала он донимает свою жертву звонками и СМС, потом, не получив заветного внимания, перекидывается на ее друзей, коллег и родственников. Если уж и это не помогло – начинает караулить у подъезда дома, спамить через маленькие онлайн-переводы. А зачастую такие вещи вообще переходят все границы – женщина получает угрозы от своего преследователя, которые, в некоторых случаях, воплощаются в жизнь.

Занятно, что даже в последнем случае при наличии доказательств уголовное дело заведут с большой неохотой. Мол, он же вам ничего не сделал, возьмите и заблокируйте, не обращайте внимания, сам отстанет. Но зачастую такая схема действий только раззадоривает сталкера.

В первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы наше общество пересмотрело свои взгляды на личные границы окружающих людей. Нужно четкое понимание, что отказ – не сигнал тому, что объект своих притязаний надо брать измором, пока не получишь желаемый ответ.

Боюсь, что в нынешних условиях уважительное отношение к чувствам и желаниям других будет формироваться долго, учитывая, что по закону таких вот «навязчивых поклонников» наказывать не получается.