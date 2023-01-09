Если цены на нефть не развернутся в сторону роста, рубль ждет дальнейшее ослабление

В пятницу Минфин сообщил, что цена нефти Urals в декабре составила лишь $50,47 за баррель. Новость, мягко говоря, шокирующая и не сулящая ничего хорошего российскому бюджету. По плану в 2023 г. нас ожидает дефицит бюджета в размере 3,3 трлн руб., который предполагается покрыть заимствованиями. Доходы в 26,1 трлн руб. выглядели оптимистично, но в меру. Близко к 2022 г. (за январь-ноябрь 24,78 трлн), при этом нефтегазовая составляющая обеспечила 43 процента доходов. Это при среднегодовой цене Urals $76,09 и крайне благоприятной газовой конъюнктуре в первом полугодии.

Допустим, что провал по цене, также как и по физическому объему экспорта, временный, и постепенно неразбериха после введения эмбарго и потолка уляжется. То есть, как обычно, за последнее время происходит – что-то там пойдет не так… и в итоге все наладится. Оно как-то вот обычно так бывает. А если нет? Впрочем, на этот счет есть разные мнения.

Например, Spydell в своем канале подсчитал, что доходы страны от экспорта нефти и газа могут сократиться в разы. По газу мы согласны в силу инфраструктурных причин, а по нефти коллеги, возможно, слишком категоричны. Эх… молодежь. Горячится, однако. А если нет?

Тем не менее, звонок от Минфина тревожнее некуда. Если цены на нефть не развернутся вверх, то с поправкой на снижение объема экспорта эффект для бюджета может быть сопоставим с 2015-16 годами. Тогда нефтегазовые доходы просели в рублях на 25 процентов, а дефицит бюджета к концу 2016-го вырос до 3 трлн рублей. Большего дефицита удалось избежать, благодаря двукратной девальвации рубля.

Сейчас дефицит в 3,3 трлн уже запланирован. Снижение нефтегазовых доходов хотя бы на четверть от плана добавит еще примерно 3 трлн рублей. Сможет ли долговой рынок переварить такой объем? Сможет ли ФНБ покрыть разницы? С учетом того, что в долларах снижение доходов может оказаться значительно больше, то ослабление рубля выглядит почти неизбежным.

На сколько? Пока все выглядит достаточно благопристойным. Ключевое слово – пока. И цель движения 75-80 видится вполне даже не страшной. Однако опыт середины 2010-х говорит о том, что всяко оно бывает. Тем более, что у ЦБ РФ сегодня во многом ситуация иная. И, если откровенно, он сегодня напоминает пловца с завязанными руками. В частности, не может напрямую влиять на ход торгов.

Выручат ли в текущей ситуации экспортеры? Не приведет ли развитие ситуации к тому, что опять для нормализации курса рубля придется увеличивать норму обязательной продажи валютной выручки. Не придется ли снова снижать разрешенный обьем средств для вывода? Не получится ли, что придется опять поднимать ставку? Пока больше вопросов... Но, руководствуясь старым правилом – лучше перестраховаться…

На каких в итоге уровнях будем ждать курс рубля? Пока сказать трудно, будем следить за ситуацией. Но похоже на то, что на более высоких, чем сейчас. К разговору об уровнях вернемся позже – будем делать расчеты, строить модели, посмотрим... Пока слишком много неопределенности, и с точностью оценить эти уровни не так просто.

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