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​Это ошибка

Нельзя лишать думу Сургута права контролировать землю и строительство

​Это ошибка
Фото siapress.ru

Два слова о проекте поправок в генплан, согласно которым должна появиться зона «Жилой застройки», этажность которой будет, скажем так, неопределенной. Точнее, определяться она будет в закрытом режиме, без участия граждан и даже их не особо облеченных властью представителей – депутатов городской думы. Собственно, два слова, которые характеризуют происходящее: это ошибка.

Расширенный бюрократический механизм постоянно выдает разнообразные решения. У этого механизма есть своеобразные «предохранители» – условные общественные стопперы, которые призваны остановить плохое или вредное движение машины. Важную роль в этом механизме играли депутаты, которые могли (и нередко это делали) заблокировать решение администрации в сфере, например, выделения земли или перевода участка из одного вида разрешенного использования в другой. Эту систему сдержек и противовесов планомерно сворачивают долгие десятилетия. Но в последнюю пару лет в Югре и Сургуте процесс как-то излишне разогнался.

Что бывает с машиной, из которой по очереди достали все предохранители? Сами знаете. При этом она сразу не перестанет ехать, а защитники отключения предохранителей будут говорить: «Видите, все нормально, а вы переживали». Ровно до случая, когда откровенно плохое решение будет некому остановить, оно воплотится в реальность, и разгребать его придется не на стадии проекта, а на стадии взрыва общественного возмущения.

Больше скажу. Даже если у власти в конкретный момент в конкретном городе находится команда абсолютно убежденных, амбициозных, горящих благом города честных и открытых муниципальных служащих, которые при помощи такого решения ускоряют приближение всеобщего счастья – ведь они же работают на благо! – это все равно было бы ошибкой. Сегодня у вас (предположим) есть такие чиновники, а завтра их забрали в какой-нибудь областной центр или вообще Москву, как оно часто бывает, а следом пришли другие. Обладаете ли вы стопроцентной уверенностью, что пришедшие на замену управленцы будут столь же кристально чистыми и честными, что вы доверите им механизм безраздельного и бесконтрольного распоряжения городской землей?

То-то и оно.

Не совершайте ошибку. Сохраните те жалкие остатки внешнего контроля за земельно-строительными решениями. В конечном счете, это на благо и сургутян, и самой власти.

Вопрос будет обсуждаться на публичных слушаниях 14 декабря в думе города. У любого желающего есть возможность высказаться по этому поводу.


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Сегодня в 18:45, просмотров: 131, комментариев: 0
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