В Сургуте пройдут важнейшие для облика города публичные слушания

14 декабря, 18:00 зал заседаний думы города Сургута (ул. Восход д.4). Запомните время и место, это важно.

Важно для всех, кто хочет знать, что будет с нашим городом в будущем, важно для всех, кто хочет жить в комфортном удобном городе, важно для всех кто хочет и может, сделать что-то полезное для Сургута. Итак, 14 декабря администрация города приглашает сургутян принять участие в публичных слушаниях посвященных проекту изменений главного стратегического документа – генерального плана.

Если коротко, в генеральном плане содержится информация о том, как будет развиваться город на десятилетия вперед, где и сколько будет строиться жилья, школ, поликлиник, какие появятся дороги, парки, будут ли сохраняться промзоны и городские леса. В общем, SimCity реальной жизни. И все это должно быть между собой увязано, просчитано и учитывать стратегию развития Сургута. С действующей редакцией генплана можно ознакомиться здесь.

Естественно, жизнь меняется и нужно актуализировать документы, разработанные еще в прошлом веке. В 2024 году планируется комплексные работы по актуализации генерального плана, но сейчас департаментом архитектуры и градостроительства подготовлены «точечные изменения», всего – 34 штуки.

На что я бы обратил особое внимание в предложенных изменениях:

– Предлагается ввести новую функциональную зону – «Жилая зона», которая, в отличие от существующих, не имеет ограничений по этажности, т.е. в теории на таких участках может быть построен и одноэтажный жилой дом, и 30-этажный небоскреб. Все это будет решаться на уровне правил землепользования и застройки, утверждаемых администрацией города. В эту универсальную зону планируется перевести ряд участков, ранее находившихся в зоне средней и низкоэтажной застройки: в поселке Таежном, вдоль Тюменского тракта (Нефтеюганское шоссе), в 48-ом микрорайоне, в пойме Оби между ЖК «Возрождение» и Югорским трактом;

– перевести территорию бывшего совхоза «Северное» (пересечение ул. Маяковской и Нефтеюганского шоссе) под новый жилой район;

– размещение автоспортивного комплекса на месте бывшего авторынка;

– формирование земельного участка для строительства дороги к новому мосту через Обь;

– определяются места размещения снегоплавильного пункта на Заячьем острове и снежного полигона на улице Аэрофлотской;

– «прощальный зал» переезжает на Нефтеюганское шоссе к туберкулёзному центру;

– официально оформляется парковка около аэропорта на месте существующей «дикой»;

– появляется значок «парка культуры и отдыха» в 45-ом микрорайоне.

Все изменения должны пройти публичные обсуждения, жители могут высказать свое мнение и внести свои предложения в рамках публичных слушаний, после этого проект решения окажется на столе главы города Сургута и поступит в думу. Важно учесть, что депутаты будут принимать окончательное решение, опираясь на замечания, высказанные жителями, если таковые, конечно, поступят.

Подробней с изменениями можно ознакомиться здесь (вкладка «Данные»).

P.S. В качестве бонуса – фото, отражающее генеральный план 20 лет назад. Можно сравнить, насколько наш современный Сургут соответствует планам начала 2000-х.