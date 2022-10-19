В России появится одна универсальная выплата для семей с детьми

С 1 января 2023 года вводится новая выплата семьям с детьми – универсальное пособие. Проект Федерального закона N 201623-8 «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам» рассматривается Госдумой. Сразу скажу, что эта выплата будет альтернативой социальных выплат, которые сейчас получают нуждающиеся семьи с детьми, а не новым самостоятельным пособием.

Универсальное пособие будет назначаться гражданам, если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума на дату обращения, а именно:

– одному из родителей ребенка до 17 лет;

– беременной женщине, если срок ее беременности шесть недель и более, и она встала на учет в медицинской организации до 12 недель.

Сейчас нуждающиеся семьи получают выплаты поочередно:

– беременные – ежемесячное пособие;

– семьи с детьми – выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет, выплаты с 3 до 7 лет и с 8 до 17.

С 1 января их все объединят в универсальное пособие и установят общий порядок и размер вне зависимости от очередности ребенка в семье. Назначать пособие будет Социальный фонд России (новый фонд в результате объединения ПФР и ФСС).

Важно:

– УП назначается на каждого ребенка;

– УП назначается на 12 месяцев, далее переоформляется по заявлению;

– УП назначается с применением комплексной оценки нуждаемости (сейчас так назначаются выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет).

– доход для назначения УП будут считать за 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления;

– размер УП – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

Дополнительно устанавливается возможность оформить выплату из материнского капитала для всех детей до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения, если доход семьи – меньше двух прожиточных минимумов на человека (сейчас такую выплату можно оформить только на второго ребенка). Она будет назначаться без комплексной оценки нуждаемости.

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