Почему мы хорошо строим только «человейники», а социальную инфраструктуру нет

Журналист Эдуард Иваницкий прокомментировал свежий выпуск проекта «О чем говорят», посвященный концессиям в современных реалиях. Публикуем его мнение полностью.

Очень дельный и грамотный анализ ситуации в целом. Проблема именно в государственной строительной политике, или вернее сказать в ее отсутствии. Отсюда всеобщая погоня за квадратными метрами, все эти «человейники» – они же по всей стране, а не только в Сургуте. И если что-то интересное и действительно современное строится в той же социальной сфере, то это эпизодические исключения из общих правил. Когда власть действует исключительно в ручном режиме, дабы показать, что такое есть и в принципе возможно.

Но это опять же, скорее вопреки, а не благодаря созданным условиям. И пока такой подход не изменится именно на уровне государственной политики, так и будут фрагментарные новшества в виде различных схем типа той же концессии. Ведь она даже таковой, по сути, и не является. Это, в общем-то, классический вид отсроченного гарантированного платежа, растянутого по времени на 3-5-7 лет в зависимости от договора.

И еще. Очевиден другой факт. Вся эта ситуация в целом очень выгодна нашим банкам. Именно они в схеме с той же концессией обогащаются кратно. Как и в любом строительстве сегодня. Именно они, банки, сегодня главные выгодоприобретатели от всей строительной сферы в нашей стране. А не застройщики или производители материалов. И пока так будет, ни о каком разумном подходе на уровне государственной, понятной и грамотной строительной политики говорить не приходится.