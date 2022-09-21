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​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета

Что делать, если сотрудника призвали на военные сборы

​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета
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Если вашего сотрудника соответствующей повесткой призвали на военные сборы (до 2 месяцев), сохраните за ним должность и средний заработок. Издайте приказ, ознакомьте с ним сотрудника, отпустите его на сборы, иначе привлекут к ответственности по ст. 21.2 КоАП от 1 до 3 тыс. рублей.

Кстати, если списки не подадите в военкомат в ответ на его запрос, то тоже оштрафуют по статье 21.1 КоАП, сумма штрафа такая же – от 1 до 3 тыс. рублей.

Если сотрудника призвали на сборы во время отпуска, продлите отпуск на количество дней, равное количеству дней на сборах. Подтверждением срока нахождения на сборах будет справка, которую принесет сотрудник. На время сборов сохраните за сотрудником его место, должность и средний заработок (выходные не учитываются).

Однако эти расходы вам должны компенсировать. Подробнее об этой компенсации написано в постановлении Правительства № 704 от 01.12.2004 года. Расходы работодателя компенсируются за счет средств федерального бюджета и осуществляются путем перечисления на счета работодателей в размере фактически понесенных расходов с указанием банковских реквизитов работодателя.

Для подтверждения таких расходов вы представите в комиссариат копии документов: сопроводительное письмо, расчет среднего заработка, реквизиты для перечисления компенсации, табель учета рабочего времени, где есть отметка за период отсутствия сотрудника, копии платежных документов на выплату среднего заработка, расчет страховых взносов, уплаченных с выплат сотруднику в период прохождения им военных сборов, копии приказа.

Важно: срок, в течение которого военный комиссариат должен компенсировать расходы работодателя, связанные с исполнением работником воинских обязанностей, не определен. Истребовать компенсацию можно в суде.

Выплаченные сотруднику суммы можно учесть в составе расходов на оплату труда, а компенсацию, полученную от военкомата, включите в состав внереализационных доходов.

Если же сотрудника соответствующей повесткой призвали на военную службу по мобилизации, сохранять за ним должность вы не должны (в отличие от ситуации, когда сотрудника призвали на сборы). Он подлежит увольнению.

Издайте приказ, обязательно сошлитесь в нем на номер и дату повестки, ознакомьте с ним сотрудника. Основание – призыв на срочную воинскую службу.

Далее действуйте в соответствии с правилами, установленными для обычного увольнения: заполните трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, выдайте сотруднику документы, сделайте расчет и перечислите зарплату с компенсацией, плюс выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (абз. 3 ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Затем сообщите в военкомат об увольнении.

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Сегодня в 18:03, просмотров: 290, комментариев: 0
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