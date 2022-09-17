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​Рост рождаемости начался давно – неужто не было понятно заранее, что надо школы строить?

Как мы проморгали необходимость строительства школ

​Рост рождаемости начался давно – неужто не было понятно заранее, что надо школы строить?
Фото siapress.ru

Собирались у нас депутаты со всего округа и обсуждали, как дальше школы строить. Сидели чинно, но вот что придумали – непонятно. Ничего нового, все расплывчато и общими фразами. Нет у нас государственного подхода к этому вопросу. А ведь это национальная безопасность – строительство новых школ и воспитание детей.

Что сказали на этом совещании? Констатация факта: заключаем договора, а школ нет. Где решение? Или будем ждать, пока во всех школах города будет столько первых классов, что алфавита не хватит? Или все так внезапно получилось? Даже предвидеть не могли? Нет, все было ясно и понятно несколько лет назад. Когда рождаемость начала расти. При государственном подходе, надо было бы сразу планировать новые детские сады, школы, новые объекты профобразования.

Это при государственном подходе. А можно просто, ждать инвестора, концессию разводить. Имитировать бурную деятельность. Итог какой? Видим все по городу Сургуту. Сейчас минимум по две-три школы ежегодно вводить надо. И где они? Не вижу… Может со зрением беда у меня, другие видят? Поправите меня.

Депутат Селюков правильно указал на решение проблемы. Как школы построить и укрепить строительный потенциал округа и города. Один он думает по государственному?

Мы только хвастаться умеем колоссальным бюджетом округа. А по сути, если разобраться, то депутаты ничего не решают. Им дали – они приняли. Не досталось кому? Возмутился и получил. А где кардинальный разворот в сторону людей?

Так и со школами. По округу вроде показатель не плохой, а по Сургуту – не хватает! А подумал ли кто, что нужно расширят систему профобразования? Если вузов хватает, а вот подготовка профессиональных кадров для нефтяников, газовиков. ЖКХ, строителей – будем где брать? Завозить из других регионов? А своих детей куда учится? Тоже в другие регионы? Что бы они повышали потенциал им?

По выступлениям двух депутатов видно, у кого какой подход. Ничего не хочу сказать. Вы все видели по ТВ местным. Смеемся над Америкой, про власть геронтократии. Сами не далеко ушли.

И еще раз про инвестиции. Для некоторых депутатов поясню: инвестиции – это когда человек приезжает в округ работать, создает семью здесь. Покупает квартиру. Детей рожает. Связывает судьбу с округом. Потому что, видит перспективу: достойная заработная плата, доступное жилье, квалифицированное медицинское обслуживание. Достаточно детских дошкольных учреждений. Школ. Есть где получить образование высшее или профессиональное детям. Что будет работа для них. И рассчитывает на достойную жизнь в старости. Вот это инвестиции! Человек – главная инвестиция.

А то, что рассказывают нам, это компании вкладывают деньги, что бы получать прибыль. Они вкладывают в себя. А надо в людей.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 95, комментариев: 0
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