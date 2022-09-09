Почему бы не открыть школьные спортзалы и бассейны для всех желающих во внеурочное время

Интересную вещь сейчас прорабатывают в Екатеринбурге – там глава города распорядился открыть школьную спортивную инфраструктуру для людей во внеурочное время. То есть чтобы любые желающие могли прийти на школьную спортивную площадку, спортзал или бассейн, заплатить деньги (этим пополнить казну учреждения) и позаниматься своими физическими активностями.

Казалось бы – это ведь абсолютно очевидное решение. Есть определенная неплохая инфраструктура, которая простаивает вечерами (а если кто-то добрался до благословенного обучения в одну смену – так еще плюс полдня) и еще потом целое лето. В то время как во многих городах взрослые не могут найти площадку небольшой компанией погонять в баскетбол или волейбол. Я уж молчу о бассейнах.

Насколько я понимаю, в Сургуте подобные вещи работают, но весьма эпизодически. А можно развернуть систему на полную. Да, потребуется решить массу формальностей – продумать схему доступа, систему записи на время, приема оплаты, и только это ввергнет в ужас директоров школ, потому что объем бюрократии будет запредельным, плюс бухгалтерия, администрирование – на первый взгляд жуть. Но это, как мне кажется, все же вопрос не столько образовательных учреждений, сколько общегородской политики – открыть для граждан довольно богатую школьную (и, кстати, не только – я бы еще и про университеты подумал, одна «Дружба» чего стоит) инфраструктуру.

В этой истории, на самом деле, большой пласт интересантов. Во-первых, граждане – дайте им возможность без всякого геморроя арендовать, условно, школьный зал для вечернего баскетбола с друзьями за 200-300 рублей с человека, популяризируйте эту опцию, и как-никак люди потянутся. Я в Тюмени с удовольствием ходил, но то был плод каких-то личных внутренних договоренностей с физруком, а если речь идет о нормальной прозрачной и удобной системе – это ведь совсем другое дело.

Во-вторых, на фоне недавних изменений в антиалкогольных нормах вновь актуализировались вопросы о том, как отвлечь людей от спиртного. Вот вам один из способов направить энергию отдельных граждан в конструктивное русло – пойти вечерком погонять в игровые виды спорта какой-то замкнутой и приятной компанией. Потом, конечно, они же могут и забухать (вне стен, разумеется), но это будет уже совсем другой масштаб бедствия.

В-третьих, спорткомитет и в расширенном смысле администрация, у которых своя отчетность. Инициируй реформу, организуй все по уму, открой школьные двери во внеурочное время для людей, собирай статистику, вноси ее в свои KPI по исполнению всяких нацпроектов. Профит.

В-четвертых, сами школы. Если решить все организационные вопросы и выстроить систему, она вполне сможет получать какие-то внебюджетные доходы на решение внутренних вопросов. А когда появится понимание, что можно пополнить кассу учреждения, то можно будет и среди родителей детей проводить работу и приглашать на вечерние побегушки, и турниры устраивать, и всякие мероприятия, и все во благо общественности и в прибыль родной школе.

Итого. Мне кажется, что эта тема, как минимум, достойна обдумывания и обсуждения. Возможно, даже думать особо не придется, а просто изучить опыт того же Екатеринбурга или других городов, вдруг у кто-то уже успешно разрулил жуткий клубок бюрократических хитросплетений вокруг этого вопроса. В общем, раз уж город вкладывает огромные миллиарды в школьную инфраструктуру, так надо учиться максимально использовать ее на благо людей. Всех.