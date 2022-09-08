Большой вопрос к ремонту дороги на улице Югорской в Сургуте

Перебираю новостную ленту нашего города. Много чего интересного прочитать. Тут и митинг патриотически настроенных горожан. И когда закончатся ожидания горожан – уж шибко измучались без прогулок по обновленному парку «За Саймой». Обсуждения как дальше жить без кондукторов. И всегда общественность выражает поддержку, возмущения, предложения. Разные эмоции.

Я что подумал, а нельзя все вот это: митинг, приемку, высказывания поддержки, протеста, всего, что входит в эту активность, направить на приземленное. То, что происходит каждый год. Дорожную ремонтную компанию.

Да, в нее самую. Она улучшает качество жизни. Повышает комфорт. Делает удобной и приятной поездку по городу. Так что можно ехать и наслаждаться. По обновленным участкам дорог города проехать можно. Получить удовольствие и все остальное тоже. Но людям перейти дорогу, чтобы не замочить ноги – почему то нельзя!

Почему? Понять не могу. Вроде все сделали красиво: новые бордюры, новый асфальт – не поверх положили, а сняли старый и сделали новый. Все прекрасно и замечательно. Но, кажется, забыли про пешеходов, тех, кто ежедневно идет на остановку общественного транспорта. Ведет ребенка в детский садик, идет в магазин, поликлинику, школу. Причем пешком ходят самые уязвимые жители города. Пенсионеры, дети, инвалиды. Про них почему не думаем когда ремонтируем участки дорог? Или они не в счет?

Патриотизм – это забота о тех, кто живет в родном городе. Забота о стариках и инвалидах. Детях. Чужих детей не бывает. Это наши дети. Наше будущее! И, видя, как мамочки с колясками или пенсионеры с сумками прыгают, как зайцы или идут напролом по лужам через дорогу, причем только что отремонтированную – выразить свое отношение к тому, кто ее делал. Все, что думаешь о том, кто контролировал работу. И свое отношение к творящемуся безобразию. Это тоже патриотизм.

А где вся «общественность», проверяющая новые участки дорог? Что она не смотрит, как люди переходят в дождь или после дождя? Как, собственно, выглядит пешеходный переход после дождя? Его же просто нет!

Пишу под неизгладимом впечатлением ремонта участка дороги в городе Сургуте от улицы Югорская в сторону Рыбокомбината. Дорога – ровная, замечательная, брызги не летят от проезжающего по встречной полосе авто. Но лужа, которая там была всегда напротив дома Мелик-Карамова, 24, – как раз на пешеходном переходе – так и осталась. Кто виноват? Те, кто проектировал? Или геодезист, дающий отметки? Может, рабочие, укладывающие полотно. Не знаю.

Ежедневно через пешеходный переход идет огромное количество людей. Детей, взрослых, стариков – всех категорий столько, сколько парк «За Саймой» за месяц через себя не пропускает. А сколько стоила вся работа? И не кому нет дела…