Почему врачи в РФ беззащитны и за что их очерняют в СМИ

Жесткий приговор по одному из громких «медицинских» уголовных дел в РФ Элины Сушкевич и Елены Белой стал очередным доказательством того, насколько беззащитны могут быть российские врачи, когда вопрос касается их рабочих функций. Напомним, что медиков осудили на 9 и 9,5 лет соответственно по делу об убийстве недоношенного младенца, а также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения. Дело вызвало много споров в медицинском сообществе, да и в целом, какой прок умертвлять недоношенного ребенка врачу, за которым стоял немалый опыт по «реабилитации» недоношенных младенцев, ради статистики, которой и быть не могло ввиду того, что роженица являлась уроженкой Узбекистана и на статистических данных ее случай никак бы не отразился.

Это не первый случай, когда медицинские работники остаются беззащитны против следователей и силовых структур. Дело гематолога Мисюриной длилось порядка семи лет. Ее то признавали виновной в статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», то переквалифицировали на статью 238 УК РФ в которой был умысел нанести тяжкий вред здоровью пациента. В 2018 году врача признали виновной, спустя месяц смягчили приговор на подписку о невыезде, спустя еще месяц дело вернули в прокуратуру, и только в марте 2021 года суд окончательно прекратил уголовное дело гематолога. В данном случае помог общественный резонанс.

Речи о том, что необходимо декриминализировать врачебную ошибку, ведутся не первый год, однако подвижек в этом вопросе дальше заявлений нет. Тем временем количество уголовных дел, открытых из-за врачебных ошибок, увеличивается с каждым годом. Учитывать стоит и тот факт, что медработники почти не подают на пациентов в суд, зато со стороны больных доктора чаще встречают обвинения в излюбленной статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинения, жалобы и угрозы – стали неотъемлемой частью работников медицинских учреждений. Действует «пострадавший» пациент в том числе из тех побуждений, что за написанную жалобу ему ничего не будет, а обоснована она или нет – все равно.

Если в целом взять портрет медработника в СМИ, то медиков чаще очерняют, чем хвалят. Да, пишут про успешно проведенные операции на сердце и других органах, что действительно сделано впервые в мире. А в тех же изданиях напишут, что у врача элементарно не хватает времени отлучиться в туалет? А скажут про то, что пациент может спокойно обматерить доктора на приеме, и ему ничего за это не будет? Или например, что, будучи пьяным, можно избить фельдшера скорой помощи и отделаться административкой и штрафом?

С приходом ковида ситуация стала только хуже и на медработников стал выливаться дополнительный бак с помоями, в том числе и за отсутствие социальной дистанции и других мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Тогда объясните, как можно соблюдать защитные меры, когда не созданы специальные условия? И главный вопрос темы: как врачу отстаивать свои права, если учитывать, что априори он всегда и во всем виноват?