30-й творческий сезон Московский театр «Et Cetera» открыл гастролями в Сургуте.

Со 2 по 4 сентября в Сургуте давал спектакли Московский театр «Et Cetera», руководит которым Александр Калягин - актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей России.

Предваряя гастроли, Александр Калягин вспоминал, как в 2000 году в рамках театрального фестиваля «Чайка» ТВ-6 театр «Et Cetera» впервые побывал в Югре, в Сургуте: «Прошло 22 года, а эти гастроли мы вспоминаем с огромной благодарностью. Мы оказались в красивейших местах, нас принимали совершенно удивительные люди, поражавшие гостеприимством и радушием. Мы помним, какие замечательные были у нас зрители, умные и отзывчивые. Надеюсь, что и в этот раз мы не разочаруем жителей Сургута».

Новая встреча сургутских зрителей с актерами «Et Сetera» состоялась благодаря федеральному направлению программы «Большие гастроли», которую реализует Росконцерт согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. А инициативу пригласить «Et Cetera» в Сургут проявил Сургутский театр, на сцене которого и прошли показы. Почему именно «Et Сetera»? На пресс-конференции, открывавшей гастроли, директор Сургутского театра Светлана Астраханцева ответила так: «Это театр, который очень импонирует тем, что в нем нет каких-то театральных догматов, манифестов. Он очень открыт и свободен для творчества».

И, конечно, у Сургута особая связь с этим театром. Именно здесь служит Иван Косичкин – режиссер, актер театра и кино, он открыт Сургутским театром и играл на нашей сцене в 2000-2006 годы. Так что гастроли подарили сургутянам встречу с талантливым земляком.«Очень волнительно вернуться туда, где я вырос и состоялся как артист. А сейчас я со своими коллегами приехал представлять один из лучших театров страны на своей родной сцене, да еще и в разных ипостасях: как актер и как режиссер», - признался Иван Косичкин перед первым показом.

Три спектакля, представленные в Сургуте, были нацелены на разную аудиторию. Консервативному зрителю, ценителю классической интриги и пышных исторических костюмов больше подошла комедия «Стакан воды» по пьесе Э. Скриба. Любителям напряженного сюжета из современности, с технологическими приметами времени – онлайн-драма «В зоне доступа» по пьесе П. Бабушкиной.

Тем, кто интересуется современной драматургией, любит живую музыку – «Лодочник» по пьесе А. Яблонской. Неизменным в каждом спектакле оставались высокий профессионализм актеров, крепкая и заразительная ансамблевая игра.

- В нашем театре - три сцены: Большой зал, Малый зал и Эфросовский, экспериментальный, зал. И мы привезли к вам, в Сургут, с каждой сцены по одному спектаклю. Пожалуй, в этом выборе отражается политика Александра Калягина. Наш театр открыт для разных спектаклей, имеющих творческую значимость. Это и классика, и современность, и эксперименты. У театра очень разнообразный репертуар. Каждый зритель, придя к нам в дом, может найти спектакль для себя, - пояснила Мария Кудрявцева, заместитель художественного руководителя театра «Et Сetera».

О своей работе над ролями на пресс-конференции рассказали талантливые театральные актеры, занятые в гастролях (жаль, что широкий зритель знает их больше по ролям в сериалах: Николай Козак – роли в сериалах «Чикатило», «Екатерина», Наталия Житкова - «Земской доктор», заслуженная артистка РФ Наталья Благих - «Татьянин день»). Все они исполнили главные роли в спектакле «Стакан воды». Этот материал знаком старшему поколению по советскому фильму режиссера Карасика со звездным составом исполнителей. Не заставляет ли актеров уже созданный кем-то шедевр по той же пьесе оглядываться, сомневаться?

- Легко и просто в создании образа не бывает никогда. С популярной пьесой, вроде «Стакана воды» - думаешь, как работать, чтобы отойти от стереотипа, избавить зрителя от желания сравнивать. Но даже если берешь пьесу, специально для театра написанную, то же самое, опять непросто. Но задача всегда увлекательна, - так рассуждает Наталья Благих, исполнительница роли Герцогини Мальборо.

- Фильм… Ну а что, если был фильм? Что теперь – не ставить, не играть? Скажу честно – я боролся с Кириллом Лавровым. Это гениальный актер. Но его Болинброк в фильме немного другой. Он авантюрист, игрок. Это был вызов для меня. А вообще любая крупная роль для меня как для актера – это вызов, - признался Николай Козак. Он, кстати, служит в Театре Российской Армии, а в театре «Et Сetera» - приглашенный актер, о чем говорит: - Мне здесь комфортно. Сотрудничество с театром «Et Сetera» для меня и азарт, и тренинг.

Иван Косичкин рассказал, как, будучи актером, открыл в себе новую ипостась – режиссерскую. Спектакль по современной пьесе «Лодочник» Иван Косичкин вынашивал шесть лет, обращался в разные театры Москвы с предложением поставить ее там. Везде получал отказ. В итоге попробовать сделать «Лодочника» с Иваном согласились коллеги по «Et Сetera». И вот уже шесть лет, как этот спектакль живет на сцене театра Александра Калягина. Главная его тема – важность человеческих ценностей: понять близкого, умение прощать, любить.

- В «Et Сetera» вообще приветствуется, когда актеры самостоятельно создают некие этюды, которые могут вырасти и в спектакль. Хорошая практика для развития фантазии, для эксперимента. Так что артистам делать спектакли не возбраняется, - заключил Иван.

- Однако это удел не каждого. Это для тех, кто имеет желание, смелость, - подчеркнула Мария Кудрявцева.

Несмотря на то, что праздничный уик-энд изобиловал культурными мероприятиями, все три показа на сцене Сургутского театра прошли с аншлагом. Кстати, за продвижение гастролей и привлечение зрителей отвечал именно Сургутский театр. В зале можно было видеть зрителей, пришедших по коллективным заявкам от градообразующих предприятий, профсоюзов педагогических работников и железнодорожников. Много пришло молодежи, в том числе студенты СурГПУ (при покупке билетов ребята воспользовались «Пушкинской картой»). А также - представители театрального сообщества Югры, артисты театров Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска. Столичных актеров сургутский зритель удивил, по словам Марии Кудрявцевой, «вдумчивой тишиной и чувством юмора, теплотой и искренностью, шквалом аплодисментов и морем цветов». И, конечно, преданностью творчеству Ивана Косичкина – его действительно помнили и ждали многие в этом зале.

Для московского театра эта поездка не была рядовой гастролью. Декорации в Сургут везли две фуры, всего в гастролях участвовали более полусотни человек. Четыре ночи подряд монтаж-демонтаж декораций требовал, чтобы технические службы театров работали до 6 утра.

При этом москвичи нашли время для двухчасовой экскурсии по городу, которую организовал Сургутский театр совместно с мультимедийным историческим парком «Россия – моя история». Сургут показался очень интересным и самобытным северным городом, признались гости. Особо впечатлили их река Обь, памятник жертвам политических репрессий и памятник трудовому подвигу нефтяников.

Закрывая гастроли на сцене Сургутского театра, Мария Кудрявцева и Светлана Астраханцева выразили всеобщее мнение, что должна случиться и следующая встреча театра «Et Сetera» и сургутского зрителя.