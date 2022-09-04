Заместитель председателя думы Тюменской области Галина Резяпова поздравляет с Днем нефтяника и газовика

Уважаемые нефтяники, газовики! Дорогие сургутяне!

Поздравляю каждого из нас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Уверена, что большинство знает слова телеграммы Фармана Салманова главе государства в легендарных шестидесятых: «Я нашел нефть. Вот так».

Именно нефть и газ обеспечили тогда мощное развитие огромной страны. Главный вопрос сегодня тот же, что и более полувека назад – сохранить родину сильной и независимой. И поэтому ваш труд был, есть и остаётся заданием чрезвычайной государственной важности.

Добра и здоровья вам и вашим семьям!

С праздником!