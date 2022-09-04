Депутат думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с Днем нефтяника и газовика

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

2022 год для крупнейших предприятий нашего города юбилейный. 45 лет исполняется ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ПАО «Сургутнефтегаз». Сегодня это высокотехнологичные компании, имеющие современное оборудование и большой штат профессионалов. Но прежде чем Сургут прославился как нефтяная столица Сибири, прошли годы становления, освоения, преодоления.

И в истории развития нефтегазодобывающей промышленности Югры особое место занимают люди, которые открывали первые месторождения. Мы восхищаемся решительностью и мужеством первопроходцев. Они бросили вызов себе, не боясь сурового климата, бытовых неудобств и неизвестности.

День нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение в календаре праздничных дат региона. Праздник стал всенародным, поскольку буквально в каждой югорской семье есть представители нефтегазодобывающей сферы.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким.

Пусть в доме царят благополучие и гармония, а сердце согревают любовь и забота родных!