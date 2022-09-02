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Готовили яичницу – сожгли дом

Новый закон о продаже алкоголя в Югре не выдерживает критики

Готовили яичницу – сожгли дом
Фото: unsplash.com

Поражает полет мысли властей, желающих бороться с алкоголизмом и оградить детей от вредных привычек. С 1 сентября торговать спиртным, если в 30 метрах находится игровая или спортивная площадки, нельзя… Почему? Да, возможно, это убережет детей от маргиналов, которые неизбежно ошиваются поблизости от точки с горячительными напитками. Однако это – единственный плюс.

Я живу рядом с магазином популярной сети алкомаркетов. И каждый вечер вижу одну и ту же картину – люди берут пиво или что покрепче в больших количествах. Тащат домой ящиками, пакетами, охапками, приезжают на авто, чтобы закупиться к грядущим выходным. Рядом с этой точкой детской площадки нет, поэтому, боюсь, что толпы страждущих только увеличатся.

А у этих людей, скорее всего, есть дети. И если они не увидят пьяного дядю или тетю подшофе на улице, то совершено не значит, что они не будут видеть этого дома. Предыдущий абзац тому пример.

Некоторые ритейлеры, кстати, подошли к решению проблемы радикально – стали демонтировать свои же площадки у магазинов. Накануне подобное произошло в Нижневартовске и, боюсь, этим не ограничится. Продажа алкоголя приносит прибыль, и не маленькую. Поэтому ничего личного, просто бизнес.

Вообще, единственное, что может помочь в борьбе с алкоголизацией населения – пропаганда культуры питья и развитие специализированных центров. Не нужно показывать страшные видеоролики о том, что с тобой будет, если ты выпьешь хотя бы один бокал шампанского. Не нужно ограничивать торговлю. Бороться с людьми, у которых вечер пятницы в первую очередь ассоциируется с банкой пива перед телевизором, а праздник – с наличием горячительных напитков на столе, бессмысленно.

Сделайте так, чтобы люди смогли обратиться в любой момент за помощью, если они почувствуют, что их привычка превращается в нечто пагубное. Продвигайте идею о том, что пить можно культурно, не мешая при этом окружающим. Но для этого ведь нужны время и деньги – ресурсы, которые никто не хочет тратить.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 168, комментариев: 0
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