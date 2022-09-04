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​Уникальные сибирские недра были освоены благодаря героическому труду ветеранов отрасли

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем нефтяника и газовика

​Уникальные сибирские недра были освоены благодаря героическому труду ветеранов отрасли
Фото: admsurgut.ru

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

История современного Сургута напрямую связана с добычей нефти и газа. Сегодня в этой отрасли занято 28 тысяч горожан. Нефтяники, газовики своим трудом обеспечивают стабильную жизнь Сургута, его социальное благополучие. Они создают новые рабочие места, наполняют бюджет города и региона.

Этот год для наших предприятий – особенный. 45 лет отмечают «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут». Уникальные сибирские недра были освоены благодаря героическому труду ветеранов отрасли. Их дело успешно продолжает новое поколение. Спасибо за вашу преданность профессии, за упорную многолетнюю работу!

С праздником, дорогие друзья! Желаю каждому здоровья, благополучия, новых трудовых достижений.


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Сегодня в 08:49, просмотров: 154, комментариев: 0
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