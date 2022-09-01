Об ушедшем из жизни Михаиле Горбачеве

Умер господин Горбачев.

Михал Сергеич – один из вечных поводов нашего давнего спора с моим другом Тарасом Самборским (что, однако, не мешает нам оставаться друзьями). Второй такой же персонаж – Тимур Гайдар.

Тарас Горбачева считает великим политиком, относится с огромным пиететом. Мое отношение к нему, как и большинства народа, диаметрально противоположное. Я считаю его пустым человеком, трусом и предателем огромной советской страны. И такое отношение к нему было практически с самого начала, еще в период всеобщего обожания. А основания для народной любви, конечно, были.

Ну как же, впервые за много десятков лет пришел к власти молодой руководитель страны, не боявшийся говорить напрямую своими словами с народом. Много ездивший по стране. Вот с одного такого эпизода и началось мое трезвое понимание этой личности. В одной из первых своих поездок Горбачев посетил Дальний Восток. Поездка широко освещалась в прессе, вся страна смотрела с придыханием, и я тоже.

Один из первых выходов к народу, общение с людьми прямо в толпе. И уже не вспомню человека, который к нему обратился. Помню эмоцию говорившего: мол, Михаил Сергеевич, мы тут на окраине страны живем, Москва далеко, скажите, что сейчас в стране, и как нам тут свою жизнь поменять?

И Горбачев со свойственной ему энергией и проникновенностью отвечает: «Вы знаете, буквально вчера вечером, перечитывая с Раисой Максимовной труды Владимира Ильича Ленина, мы наткнулись на интереснейшую мысль...».

Ну и дальше пространные длинные рассуждения в таком же роде. Народ слушал с придыханием – еще бы, лидер страны, и говорит без бумажки, прямо то что думает.

А я своим молодым пытливым умом очень отчетливо тогда понял. Это чистой воды демагог пришел, и ничего хорошего нам не светит. Но я ошибся в одном. Пришел не демагог, а разрушитель. Для объективного понимания личности Горбачева рекомендую всем книгу Евгения Примакова «Минное поле политики». Пожалуй, ничего лучшего о перестройке еще не написано. Вот там вся беспощадная и объективная оценка и логика событий и поступков нашего последнего президента страны под названием СССР.

По прошествии времени я немного изменил свое мнение о Горбачеве, ушла личная оценка восприятия. Я убежден, что каждый руководитель страны выполняет ему предначертанное свыше. И не может отступить от исторического сценария и судьбы, которые должен исполнить.