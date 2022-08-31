Масштаб сделанного Михаилом Горбачевым оценят в лучшем случае только наши внуки

О Горбачеве.

Все уже высказались. Я скажу одно. Самое ценное, что есть у человека – это свобода и достоинство. На мое воспитание очень сильно повлиял человек, который провел 18 лет в сталинских лагерях. Отчим моей мамы. Этот человек знал истинную ценность свободы. Тем более, что свое образование он получил в лучших университетах Франции в начале ХХ века. Но многое о ТОЙ его жизни я узнал лишь спустя многие годы.

Знаете, Советский союз – это была моя Родина. И я искренне верил в ее идеалы. Хотя от многого корежило. Но всем казалось – система незыблема. А потом была Перестройка. И я понял очень и очень многое. К примеру, понял, почему у нас дома были дома книги на иврите, на французском. Почему у нас были книги о технологиях лесоповала. Долбанного лесоповала…

Свобода живет в душе каждого человека. Но не каждый понимает, насколько она нужна ему лично. Горбачев дал возможность всем тем, кто задыхался без нее, без этой капризной девушки – свободы, – вздохнуть полной грудью. Он открыл форточку. А далее уже все пошло-поехало. Наверно, в этом и была его задача: дать услышать, как и чем она пахнет, эта свобода.

Конечно, сегодня очень просто швыряться в Михаила Сергеевича чем угодно. Развалил. Предал. Украл. Да, он и правда совершил много ошибок. Иногда трагичных. Но он дал нам узнать, что такое демократия, и еще удержал страну от гражданской войны. Этого сегодня не многие понимают.

Для кого-то он – человек с большим знаком плюс. Для многих (если не для большинства) – фигура резко отрицательная. Знаете, то, что ему выдалась совершить, не входит ни в какие рамки. Поймем это по-настоящему лет через 70-80. Может, уже и не мы, а наши внуки…

Но, черт побери, он дал возможность нам всем осознать ценность и вкус свободы! Ощутить запах этой свободы. А мы и не знали, в большинстве своем, чем она пахнет. И запах этот не всем пришелся по душе.

И еще он дал возможность выпрыгнуть из Зазеркалья. Кто-то вышел и увидел Дракона. А у кого-то от увиденного разорвалось сердце. И большинство осознало вообще, что такое слом всего того, к чему мы привыкли. И что такое начать жить в эпоху перемен.

Мое поколение, благодаря ему, похоже, всю свою жизнь там и живет. В этой эпохе перемен.

Для многих это стало невыносимо. И огромное количество достойных людей ушло. Рано ушло. Благодаря его ошибкам. Не вынесло слома… Потом… Развалились многие отрасли. Наука. Но благодаря ли ему? Или тому, как и куда подкатилась наше общество? Он ли был в этом виноват? Справедливо ли именно на него это вешать? Смотришь сейчас и порой думаешь: а ведь можно было все сделать как-то иначе? Совсем иначе?

Помянем его тихо. И не будем… пожалуйста, не надо… танцевать джигу над гробом. А еще я уверен: ТАМ он наконец-то снова встретится со своей любовью. Настоящей Любовью. А это, знаете ли, многого стоит. Его смерть не оставила равнодушным никого. Для каждого – с разным знаком – это был Великий Человек.

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