16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3636   EUR  59,9608  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Лифты: что в будущем?

Около трети лифтов, устанавливаемых ежегодно в России – иностранного производства

​Лифты: что в будущем?
Фото из социальных сетей автора

Вчера, поднимаясь на лифте на 25-й этаж в здании, где этих этажей много, задумался. Что будет у нас вскоре с лифтами?

— Алло! Диспетчерская? Я застрял в лифте между этажами!

— Мастер будет через 30 минут. Вы только никуда не уходите.

Добрый такой анекдотец, что и говорить.

Между тем, по итогам первого полугодия производство лифтов в России сократилось на 41 процент. Снижение предложения объясняется, с одной стороны, уходом таких компаний, как Otis, ThyssenKrupp Elevator и KONE, с другой – сокращением объемов строительства, увеличением стоимости кредитов и логистическими трудностями. Стоимость лифтов тем временем выросла на 20-30 процентов.

В чем риски? По некоторым данным, в 22 регионах России половина лифтов отслужила свой срок и нуждается в замене. Хорошая новость: на рынке все еще присутствует российский Щербинский лифтостроительный завод. Плохая: компания делает лифты для жилых домов, но не для небоскребов. Кроме того, значительная часть комплектующих для отечественных лифтов также производится за рубежом.

Масла в огонь добавляет и тот факт, что 24 мая правительство запретило госзакупки пассажирских лифтов, сделанных в зарубежных странах, кроме государств Евразийского экономического союза. В случае с коммерческими стройками в качестве альтернативы пока может выступить японская Mitsubishi, однако и здесь есть свои нюансы. Если ранее производство и поставка занимали три месяца, теперь – порядка пяти. К тому же, компания также может уйти с российского рынка. Шанс на то весьма высок.

Какие альтернативы? Еще в марте директор по закупкам и тендерам группы «Самолет» Артем Блинов заявил, что компания рассматривает новые закупки на рынках Турции и Китая. В Минпромторге отмечали, что при содействии ведомства «ведущими российскими организациями» проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественных скоростных лифтов и комплектующих к ним. Когда данное чудо техники выйдет на рынок, правда, неизвестно.

По данным все того же Минпромторга, почти 30 процентов лифтов, установленных в России в прошлом году, привезли из-за границы, 13 процентов из них сделаны в Европе и США. Пока не будут разработаны отечественные аналоги, придется наладить параллельный импорт необходимых деталей. По некоторым данным, до 2024 года требуется заменить почти 103 тысячи лифтов на общую сумму более 171 млрд рублей.

И все же, что будет дальше? Уход иностранных производителей может стать золотой жилой для отечественных компаний. Любая проблема – это, как известно, и возможность. В 2021 году потребность российского рынка в лифтах оценивалась в 46 тыс. единиц. Сейчас в РФ работают более 20 российских производителей такого оборудования, почти 30 процентов лифтов в прошлом году было импортировано из-за границы. Остается надеяться, что отечественные производители воспользуются ситуацией.

А вопрос комплектующих… хороший, однако, вопрос.

Оригинал


нравится (0) не нравится (1)
29 августа в 10:36, просмотров: 455, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
29 августа в 12:56
Проблема с лифтами есть, но не критична. Ушли из России какие-то известные бренды поставщиков лифтов в России. Это их выбор и риски. Экономика не терпит вакуума. На место этих OTIS придут другие бренды. Мир велик. И если есть «бабки» (доллары или юани, а они есть!), то лифты будут поставляться из любой точки мира, хоть из Антарктиды, если там «пингвины построили завод по производству лифтов». «Нет худа, без добра». Вот уважаемый автор плачется, типа того, что высотные лифты нам станут недоступны. Это проблема прежде в его для застройщиков высотных гетто-муравейников. Появится стимул у них от них отказаться. Раз. Начать могут строить мало- и среднеэтажное жилье или индивидуальное (черт побери!) жильё. Когда-то надо начинать. Два. Наконец, отечественные заводы по производству лифтов наконец то начнут получать заказы. Три. Ну а как же с действующим фондом лифтов для высотных домов в гетто- муравейниках? А никак. Проблемы нет, от слова совсем. Покажу это на примере Сургута. Сургут был до 2008 года застроен исключительно пяти- девятиэтажными жилыми домами с отечественными пассажирскими лифтами (грузовые лифты в домах ленпроекта, вторые были не предусмотрены). Первый 17- этажный дом построен где-то в 2008 году. Были споры с пожарниками разрешать, не разрешать. Ибо высотность жилых зданий определялась возможностями пожарниками, вернее возможностями выдвижной пожарной лестницы. А это было в Сургуте не более 9 этажей. Потом все как-то «устаканилось». Эвакуацию придумали по незадымляемым аварийным лестницам внутри здания и сделали на этажах незадымляемые балконы-переходы на эту незадымляемую лестницу и битте, велкам ножками вниз. И не надо никаких винтовых пожарных лестниц. Пожарники сдались и в Сургуте началась эра высоток. И вот за эти прошедшие 10-12 лет в Сургуте построено высоток не просто много, а очень много. И все они оборудованы высотными лифтами, как правило, с двумя лифтами: пассажирским и грузопассажирским в каждом подъезде. Сколько таких в лифтов в городе? Не знаю. Много. Очень много, Значит ли это, что уход западных лифтов из РФ создало проблему здесь и сейчас? Нет. Срок гарантийный работы лифтов определён в 25 лет. А посему даже первому высотному лифту в Сургуте «пахать» ещё лет 10. Ну, а остальным до «пенсии» тем более ещё далеко и менять срочно ничего не надо. Что касается новых домов? Да. Проблема есть. Но я думаю, что для застройщиков нет непреодолимых преград, когда цена квадрата за 100 тысяч рублей и «параллельный импорт» («серые Схемы» как хотите назовите) уже расцвели «пышным цветом». Поэтому уважаемый экономист и видимо либеральный экономист господин Коган «гонит волну», вернее «пургу». Хотя проблема всё-таки есть. И проблема не экономическая и не в поставках лифтов. Проблема в том, что мировой глобальный либерализм, на наших глазах превратился в современный фашизм. Вот смотрите. Ушли компании, которые обеспечивали жизнь простых граждан, причём не шмотками, а сложными устройствами повседневной жизни, гарантирующие их безопасность. О чем это говорит? Это говорит о том, что мировому либерализму, читай современному фашизму по фиг безопасность людей определённой национальности. В данном случае идентифицирующей себя как русская, хотя в ней существует сотня других национальностей. Ничего это не напоминает? Мне кажется у современного либерализма торчат «уши Геббельса» с его расовой теорией неполноценности народов, таких как тогда евреев и славяне. И, естественно, превосходстве тогда высшей арийской расы. То что русофобия на Западе зашкаливает говорить не надо. Надо говорить о том, что либерализм и толерантность разошлись своими путями и на их месте вызрел современный либеральный фашизм. Так вот. Вот эти все экономические санкции, которые бьют прежде всего по простым жителям: по старикам, по инвалидам, по детям - это и есть самое яркое проявление современного либерального фашизма. Причём самого изощренного. Гитлер и его подельники в вопросах экономических санкций отдыхают. Что они могли тогда сделать? Запретить экономические отношения со странами коалиции? И кто бы их послушал! Поэтому они строили тысяч подводных лодок и эти «волчьи стаи» рыскали по морям и океанам и топили все торговые суда не только под флагами коалиции, но под флагами нейтральных стран, если они следовали туда, куда не нужно. Примитивно? Да. Но других рычагов для «обыкновенного» фашизма в той экономической санкционной войне не было. Сегодня мировой либерализм, вошедший в стадию мирового глобализма делает санкции политические и экономические легко. Причём ущерб такой, какой Гитлеру и не снился, построй он даже миллион подводных лодок. О чем это говорит? Это говорит о разрушительной силе вреда, который может принести современный либеральный фашизм, носителем которого сегодня по факту является американский либеральный фашизм. В своё время страны Европы потворствовала «обыкновенному фашизму» Гитлера и получила по полной от него. Сегодня та же Европа в виде ЕС потворствует американскому фашизму, направленному против РФ. История, как известно имеет свойство повторяться. Поэтому либеральному экономисту господину Когану нужно не «лить крокодиловы слезы» по поводу ухода из России очередного поставщика, в данном случае лифтов, а посмотреть в суть этого проблемы и явления и дать научную оценку этому процессу новой исторической реальности. По сути на его глазах родился современный фашизм. А что лифты? Это просто «железо».
Alkonowa1ow
29 августа в 17:41
Кстати, сами идеологи современного американского либерального глобального фашизма, называют его деликатно- «демократия». «Демократия», которая экспортируется в любые страны мира огнём и мечом. «Демократия», которая превратила весь 21 век мир в нескончаемы череду локальных и региональных войн и конфликтов. «Демократия», которая навязывает миру «новый порядок». Когда Миром сегодня правит один человек - новый фюрер из Белого Дома. Вот так на наших глазах, не знавшего «обыкновенного фашизма» Гитлера (знали его в частности его из фильма Ромма «Обыкновенный фашизм») вызрел «необыкновенный»- американский современный фашизм- фашизм либерально-глобальный. И взрастили этот фашизм Либералы сразу же после окончания Второй Мировой войны. . Что роднит нынешнего фюрера из Белого Дома со старым фюрером из имперской канцелярии Третьего Рейха в Берлине? Роднит одно. Мировое господство. Превосходство одной расы: американской и отдельных европейских над всеми остальными расами и народами мира. С которыми можно не церемониться. И можно в любой стране мира вводить этот «нойе орднунг». Вводить этот новый миропорядок в виде «продвижения демократии», в виде создания мирового хаоса. Мир как-то расслабился, когда «обыкновенный фашизм», тогда в мае 1945 года, ушёл в небытие. Казалось, что фашизм больше не пройдёт. Слишком много горя он принёс народам мира. Однако, свято место, пусто не бывает. И спустя несколько месяцев акт атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки дал старт американскому фашизму. То, что Гитлер не успел создать атомную бомбу и применить ее против человечества с лихвой восполнил Трумэн, без колебаний применивший ее против мирных жителей двух японских городов. Разве это был не акт Нового американского фашизма? Да это был акт новый американского фашизма. Тогда мир промолчал. Молчит и сегодня. Для фашизма характерно то, что для него нет «красной черты». А для американского фашизма и его нынешнего фюрера Джозефа Байдена тем более. И за этой «красной чертой», которую сегодня переступает американский либерально- глобалистский фашизм может произойти то, что ужасы Второй Мировой войны могут показаться «цветочками». «По кому сегодня звучат колокола»? Они звучат по всем нам. Ибо новый фашизм в обертке американской «демократии» стал нашей новой исторической реальностью.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчанам вновь придется носить маски 930
  2. ​Новым заместителем главы Сургута по стройке станет бывший помощник Сергея Полукеева 380
  3. ​390 новых заболевших выявили в Югре, из них 187 в Сургуте 380
  4. Дети из картона вернулись в Нижневартовск 344
  5. Югорским компаниям рекомендовано выявлять больных сотрудников 326
  6. ​В Сургуте осудили наркодилера с порядка 600 грамм разных наркотиков 308
  7. На югорчанина завели уголовное дело из-за кражи пяти кастрюль 302
  8. Два подростка и пьяный водитель пострадали в ДТП в Нижневартовском районе 270
  9. Лесные пожары перекинулись на Октябрьский и Ханты-Мансийский районы ХМАО 267
  10. ​Возбуждено уголовное дело из-за жесткой посадки вертолета в ХМАО 265
  1. На югорском месторождении заметили стаю волков 1891
  2. ​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь 1535
  3. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1489
  4. ​Работать честно 1468
  5. Вандалы разозлили мэра Нефтеюганска 1460
  6. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 1445
  7. ​Профилактика экстремизма: актуальная тема? Дмитрий Печенкин // ONLINE 1409
  8. Ночное ДТП с велосипедистом в Сургуте попало под прицел камер // ВИДЕО 1367
  9. В Нижневартовске выясняют причины пожара на рынке 1315
  10. ​Прибивший фанеру к остановке депутат попал в ДТП в Нижневартовске 1261
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7395
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4589
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3875
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3862
  5. ​Разрушительные заблуждения 3391
  6. ​Нетореными тропами 3229
  7. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3162
  8. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3121
  9. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2790
  10. ​Люди и книги 2762

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика