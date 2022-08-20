5 книг о компаниях, меняющих мир вокруг себя

Эти компании изменили если не мир, то свою страну, или рынок своего продукта, или создали совершенно новый продукт и рынок для него. Первые три книги из списка получили премию Top Business Awards – «Оскар» для книг.

1. Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг. «Как работает Google» (2018)

Авторы книги – дети профессоров экономики (CEO и вице-президент Google). Как они конкурировали с Microsoft? Что главнее в компании – обязанности, зарплата или корпоративная культура и причем здесь IPO? Что важнее – бизнес-план или его принципы? Когда Google, один из первых единорогов, выпустила свои первые акции в 2004 г., ее финансовая отчетность изумила обозревателей... По примеру Баффета, Сергей Брин и Ларри Пейдж включили в проспект ценных бумаг «письмо от основателей». В 2006 г. глагол «google» (гуглить) добавили в Оксфордский словарь.

2. Адам Лашински. «UBER. Инсайдерская история мирового господства» (2019)

Компания Uber («СуперТакси») – порождение эпохи смартфонов. Они лидеры рынка «краткосрочных контрактов». У мобильного такси появились многочисленные клоны. Среди них:

▪️европейский Gett, про который, кстати, тоже есть книга.

▪️китайский DiDi, который жестко конкурировал с подразделением Uber в Китае и в 2016 г. выкупил его.

Отличие от Google, Twitter и других, связь виртуального мира с физическими объектами – автомобилями (битов с атомами). «Уберизация», замена посредников цифровой платформой. Ее используют Airbnb и Alibaba Group в своей повседневной работе, а Трэвис Каланик – это Билл Гейтс своей отрасли.

3. Дункан Кларк. «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица» (2020)

Как один человек построил мировую корпорацию, способную противостоять таким гигантам как Walmart и Amazon? Джек Ма — фольклорный персонаж нового Китая. За 10 лет «Безумный Джек», бывший преподаватель английского, основал Alibaba Group, в которую сегодня входят: AliExpress.com, Taobao.com, Alipay и др. Джек Ма — Рокфеллер XXI века, акции Alibaba в 2014 г. побили рекорды, достигнув $25 млрд. В книге описывается поиск инвесторов, сражение за китайского потребителя с eBay и многое другое.

4. Говард Шульц. «Влейте в нее свое сердце. Как чашка за чашкой строилась Starbucks» (2015)

Если вы смотрели фильм «Основатель», то заметите некоторое сходство с построением компании McDonald's. «Макдональдс — станет новой американской церковью!» — убеждает Крок братьев в создании франшизы. Старбакс развили концепцию «третьего места» (не дом и не работа), привлекая посетителей не столько кофе, сколько атмосферой и возможностью общения. Как пишет Шульц, гендиректор компании с 1987 г: «Уолл–стрит научила меня многому, но главным стало понимание того, насколько искусственна цена акции. Слишком легко рассматривать ее как истинную ценность компании, и даже как вашу собственную ценность».

5. Евгений Щепин. «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так» (2021)

Изначально сеть «ВкусВилл» строилась без KPI, ССП и намеков на корпорацию, и не утратила дух стартапа за 10 лет. Что помогло ей вырасти из молочного киоска без кредитов? В частности, они наблюдали за правильными компаниями (Tesco, Waitrose) и читали правильные книги («Стратегия голубого океана»). Совершенная ими революция заключается не только в технологиях. Это, не в последнюю очередь, отказ от иерархии, регламентов, годового бюджета. См. книгу топ-менеджера «ВкусВилл» В. Разгуляева про бирюзовое управление. Как и у Starbucks, кстати, у ВкусВилл нет франшизы, но по другим причинам.

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