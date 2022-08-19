Очередной бессмысленный «антиалкогольный» запрет появится в Югре

Очень пятничная новость – в Югре с 1 сентября запретят продавать алкоголь вблизи дворов, где есть детские площадки, а точнее – если от крыльца магазина до этой самой площадки менее 30 метров.

Если честно, жутко надоели эти многочисленные и абсолютно бессмысленные якобы антиалкогольные инициативы. Потому что если стоит задача убрать пьянствующих на детских площадках личностей – то поздравляю, эта законодательная новация не изменит в ситуации ровным счетом ничего. Не будет алкоголя в 30 метрах от площадки – будет в 50-ти. Либо продадут из-под полы – особенно, если местным. Либо люди заранее затарятся побольше, а потом, окрыленные полученной дозой этанола, сбегают за добавкой хоть за 100 метров, не обломаются, поверьте.

Какой эффект будет в реальности? Дополнительные проблемы, регулирование и проверки для владельцев магазинов. Кто-то их них, может, перенесет свою входную группу, чтобы не лишаться права торговать алкоголем (читай – бессмысленные траты), кто-то поступит проще – сбросит алкогольную лицензию и будет торговать вчерную мимо кассы (снижение налогов и сборов, рост коррупционных расходов бизнеса), а кто-то, возможно, просто закроется. Профит – только проверяющим чиновникам и всяким особо ретивым общественникам, кайфующим от вроде как «прижимания» злобного «алкогольного лобби».

Если бы кого-то реально волновала проблематика и общей алкоголизации, и низкой культуры пития (когда компании располагаются на детских площадках и там бухают, орут и оставляют мусор с бычками), то они бы занялись совсем другими вещами вместо тупых и бесполезных запретов.

Начиная от базового уровня – работы с правоохранительными органами. Долго ли патрульной машине по сигналу жителей заехать во двор и вразумить шумную компанию? Если не лениться – раз плюнуть. Но это – элементарная вещь. Есть куда более сложные и фундаментальные аспекты повышения культуры пития, такие как стимулирование условного «питейного» общепита.

Для этого нужно не строить из себя возмущенное целомудрие, типа «как же мы будем помогать тех, кто спаивает наших людей?». А осознать один факт: лучше, чтобы люди употребляли алкоголь в специально созданных для этого заведениях, чем дома (где собутыльники регулярно убивают друг друга и членов семей) или во дворе (где мешают местным жителям). Конечно, нужно проводить и профилактику, и увлекать, в первую очередь, молодежь, всякими интересными событиями, чтобы те от безделья не пьянствовали, и так далее.

Но давайте смотреть правде в глаза: традиция употребления алкоголя в России есть, и с ней нужно работать здесь и сейчас. Стимулировать переход от крепкого к слабому (это происходит), стимулировать снижение объемов пития (это происходит), повышать культуру (это происходит разве что в крупных городах и столицах). Но нельзя сказать: нет, мы сейчас все запретим, отменим, заставим людей не пить, и никаких полутонов! Это юношеский максимализм. Так не бывает. Нельзя такой сложный аспект жизни просто щелчком выключить, как лампочку в комнате.

Работа с проблематикой алкоголя в обществе и такой большой стране, как Россия – очень сложная история, которая может оказаться эффективной только при объемном и многогранном подходе. Простые запреты по принципу «удар дубиной по голове» – не более чем создание видимости.