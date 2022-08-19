Точки продажи алкоголя уйдут из югорских дворов с приходом осени

В Югре с 1 сентября запретят продавать алкоголь вблизи дворов, где расположены детские площадки. Однако есть лазейка – прикрывать ларек не будут, если он находится на расстоянии от 30 метров от игрового комплекса.

Также избежать запрета можно, если алкомаркет расположен в многоквартирном доме, а вход находится со стороны дороги, или организована торговля в формате магазина и в формате кафе/бара.

Напомним, что данное постановление было принято еще в 2020 году, однако предпринимателям дали время на то, чтобы привести свои точки в порядок.