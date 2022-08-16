Привлекать молодых архитекторов для решения местных средовых задач – очень хорошая идея

Два слова относительно любопытного проекта, который случился на днях – Югра приняла финал всероссийского урбанистического хакатона «Города». Регион заявил идею – мол, хотим модернизировать территорию возле стелы «Первооткрывателям земли Югорской» в Ханты-Мансийске. Федеральные организаторы посмотрели, сказали, что интересно, собрали участников и десантировали их в округ. Десять молодых архитекторов и урбанистов несколько дней придумывали проекты, потом предзащита, корректировка, окончательная защита перед экспертами и общественностью.

Лично мне это представляется «архитектурным подходом здорового человека». В отличие от почти повсеместного у нас же «архитектурного подхода курильщика» – когда где-то вырабатываются какие-то проекты, их показывают некоей специально собранной по кабинетам местной администрации «общественности», за это платятся бюджетные деньги, и потом получается какой-то бред и гадость.

А тут все как на подбор. Во-первых, молодые архитекторы и урбанисты (как писал Оскар Уайлд в «Портрете Дориана Грея»: «Я теперь выслушиваю с некоторым уважением только мнения людей гораздо моложе меня. Они меня как будто опередили. Жизнь сказала им свое последнее слово»). Во-вторых, из разных городов и регионов, что дает свежий взгляд на проблематику. В-третьих, полноценная предзащита и защита проектов с участием общественности. Очевидцы говорят, что продолжалось это по нескольку часов – а это уже некоторый признак общего неравнодушия собравшихся.

Конечно, еще нужно посмотреть, чем вся эта работа закончится, и насколько интересными получатся итоговые проектные решения. Если конкретизировать – то не загубят ли разумные и интересные идеи молодежи реальные проектанты, которые будут рисовать документацию. Но это уже другой вопрос.

Вопрос: нужно ли Югре или каждому отдельному городу побеждать в каких-то внутренних отборах всероссийских урбанистических конкурсов, чтобы вот таким же образом собирать у себя светлые умы и давать им возможность брейнштормить на полную катушку, а затем пользоваться плодами творчества? По-моему, очевидно, что не нужно. Можно найти сто разных и при этом законных способов профинансировать подобные хакатоны, собрать классных ребят, дать им амбициозные и интересные задачи по территориям, которые сегодня стоят в запустении или просто некачественно благоустроены – и вперед.

Плюс – общение, контакты с новыми людьми, привлечение чужого опыта в решение местной проблематики, расширение нашего регионального кругозора что у активной общественности, что у профессионального комьюнити, что у истеблишмента. Такие вещи вдыхают жизнь в территорию.

Кто бы еще этим занялся.