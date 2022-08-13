Коллектив компании Сургутгазстрой поздравляет директора Сургутской филармонии Якова Черняка с юбилеем

Уважаемый Яков Семёнович!

Пользуясь случаем, руководство, коллектив и ветераны компании Сургутгазстрой от всей души и с гордостью поздравляют Вас с присвоением Вам заслуженной награды - «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа Югры»!

Еще больше мы гордимся тем, что часть Вашего трудового пути пройдена в тресте Сургутгазстрой, начиная с далекого 1980 года с должности заведующего просветительским отделом ДК «Строитель», а наши ветераны до сих пор помнят, что именно Вами, Яков Семенович, в Доме культуры «Строитель» была организована первая в городе дискотека!

Назначение Вас на должность заведующего культуры Сургутского горисполкома пришлось на самый пик перестроечных преобразований в России.

Но несмотря на это, Вами реализовано множество культурных проектов, Вами всегда открывались и поддерживались молодые таланты, именно под Вашим профессиональным руководством в городе создавалась своя творческая интеллигенция.

Ваша деятельность сегодня на посту хранителя главного центра культуры города - Сургутской филармонии, является ярчайшим подтверждением не только Вашего неоспоримого профессионализма, но и Вашего глубокого внутреннего содержания, Вашей собственной внутренней культуры, Вашей безусловной любви к тому, что Вы делаете на протяжении своего творческого пути!

По мнению местных старожилов города Вы, Яков Семенович, одна из ярчайших личностей современного Сургута!

Новая высокая культура зародилась в Сургуте именно благодаря Вам и совершенно справедливо и по достоинству Ваш труд отмечен высокими наградами.

Сургут сегодня – это город, который может гордиться своими учреждениями культуры, благодаря Вам, Яков Семёнович – газстроевцу, достойно прошедшему путь проектировщика городской культуры Сургута!

За пять лет работы в Сургутгазстрое Вы оставили яркую страницу в биографии не только города, но и треста, которая вписана в нашу «Книгу трудовой славы» и которую мы с удовольствием Вам вручим при очередной теплой встрече!

Дорогой наш Яков Семенович, мы сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Примите наши самые теплые и искренние пожелания в день Вашего рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, боевого настроя, творческих успехов и новых идей!

Ярких насыщенных дней, позитивных событий и эмоций, надежных друзей и единомышленников!

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Мы всегда рады встрече с Вами, Вы всегда желанный гость в стенах нашего дома!

С днем рождения, Яков Семенович!