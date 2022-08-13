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​Это один из самых массовых, энергичных праздников лета

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем физкультурника

​Это один из самых массовых, энергичных праздников лета
Фото: admsurgut.ru

День физкультурника – один из самых массовых, энергичных праздников лета.

В Сургуте действуют 232 организации физкультурной направленности, многие горожане регулярно занимаются спортом. Чтобы расширить эти возможности, мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру города.

В рамках национального проекта «Демография» приобретаем новый спортивный инвентарь, экипировку, оборудование для различных видов спорта. В планах – строительство шести спорткомплексов, Дворца боевых искусств, пяти новых спортивных площадок на открытом воздухе.

Активный досуг, бодрость духа, заряд энергии, радость достижений – всё это дарят нам физкультура и спорт.

Поздравляю физкультурников с праздником! Приглашаю встретить его на спортивных площадках города 13 и 14 августа. Приходите вместе с друзьями и близкими!

Желаю всем здоровья, бодрости духа и новых спортивных побед!


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Сегодня в 10:22, просмотров: 55, комментариев: 0
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