Какая экономическая подоплека у возможного решения запретить россиянам въезд в Европу

На фоне происходящих событий с визами в Европу решил посмотреть статистику. Сколько оставляют российские туристы денег, путешествуя и вообще, насколько Европа зависит от туризма из России.

Начнем с того, что российские туристы, к примеру, в 2018 г. потратили по всему миру $34,5 млрд. Много это или мало? Относительно ВВП России это примерно 2 процента. Если же мы с вами сравним с расходами всего мира на туризм, то статистика выглядит следующим образом. Суммарные расходы на отдых за границей всех туристов в мире составили $1,7 трлн. Это примерно 1 процент от мирового ВВП.

Топ по тратам всех туристов в мире в разбивке по странам:

1. Больше всего денег на поездки в другие страны потратили китайские туристы – $277,3 млрд или примерно 1,6 процента от ВВП Китая.

2. Граждане США, которые оставили в других странах $144 млрд. Или менее 1 процента от ВВП Америки. А точнее всего 0,7 процента.

3. Жители Германии. Туристы из этой страны потратили $94 млрд. А это уже порядка 2,4 процента от ВВП страны.

Картинка любопытная. Можно еще очень долго перечислять разные страны. Вспомним также, что относительно недавний всероссийский опрос показал, что из всех туристов, только 9 процентов выезжают за рубеж несколько раз в год, а 76 процентов граждан страны никогда не было за пределами Российской Федерации. Так картина маслом становится еще более интересной.

Получается, что 24 процента населения страны весьма неплохо так это тратят на туризм ($34,5 млрд). Сразу хочу подчеркнуть, что данные в различных источниках очень сильно разнятся. Так что если где-то буду не точен – не судите строго.

По прогнозу Всемирной туристической организации, мировые потери туротрасли от отсутствия российских туристов в 2022 г. могут составить не менее $14 млрд. По их оценкам, в 2020 г. на туристов из России и Украины приходилось в совокупности 3 процента мировых расходов на международный туризм.

Согласно данным компании Global Blue, во время отдыха в Европе россияне потратили около 18 млрд евро в 2021 г. Где же это происходило?

– в Германии в 2021 г. наши соотечественники потратили примерно 1,2 млрд евро. Немало;

– в Италии за 11 месяцев 2021 г. российские туристы потратили 891 млн евро. В этом же году, по прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, только Рим из-за отсутствия россиян потеряет около 150 млн евро;

– Кипр по итогам 2022 г. рискует потерять до 2,5 процента годового ВВП, если российские туристы, доля которых оценивает в 25-30 процентов, не вернутся в страну до конца года. В текущем году на Кипре рассчитывали принять до 800 тысяч россиян. Вот кто действительно весьма зависим от российского туризма;

– в Испании последствия отсутствия российских туристов оценивают в 1,4 млрд евро. Даже в «коронавирусном» 2020 г. в стране побывало около 100 тысяч россиян, которые потратили 113 млн евро. В 2019 г. Испанию посетило 1,3 млн россиян;

– Швейцария. Должны были бы посетить страну в текущем году 360 тыс. российских туристов, что составляет 1,7 процента долю от общего потока иностранных туристов. По оценкам Euromag, общие траты в стране составляют почти 37 млн евро. Вот Швейцария как раз не особо зависима от российского туризма.

Можно очень долго перечислять страны, где гуляли и продолжают гулять российские туристы. Однако все это мы с вами сделаем на выходных.

А пока ограничусь выводом.

Скорее всего, инициатива по полному запрету выдачи шенгенских виз россиянам провалится. Причина – экономика. А далее... далее каждая страна будет очевидно самостоятельно решать, что делать по данному вопросу. Единства здесь достичь, как мне видится, будет крайне сложно.

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