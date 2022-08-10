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​Фига в кармане

Россияне клянутся в любви к начальству, но в сущностных вопросах ему не доверяют

​Фига в кармане
Фото pixabay.com

Какой прелестный график публикует Центр социальных и социально-политических исследований РАН. На нем показана динамика ответов на вопрос: «Отвечают или нет проводимые экономические преобразования интересам большинства населения нашей страны?» В разрезе тридцатилетия нашей новейшей истории. Полюбуйтесь.

Первое, что бросается в глаза – ни разу за эти десятилетия россияне не демонстрировали сколько-нибудь внятного одобрения происходящих в экономике процессов хотя бы простым большинством. Было лишь две точки, когда разрыв между «Нет» и «Да» составил всего 14 процентов. А в среднем он колеблется между 30 и 50 с разгромным счетом в пользу «Нет».

Заметный «провал» графика, когда случился довольно быстрый рост «Да» и снижение «Нет», произошли в начале 2008 года. Это когда россиянам предложили нового человека в качестве президента и, видимо, имел место некоторый эффект позитивных ожиданий и выданного Дмитрию Медведеву кредита доверия. Примечательно, что в конце 2011 и начале 2012-го, на этапе возвращения в Кремль нынешнего главы государства, подобного всплеска экономической радости и оптимизма не случилось.

Зато он случился в 2014 году после Олимпиады и Крыма – «Нет» стремительно провалилось вниз с 56 до 43, а «Да» скакнуло с 18 до 27. По ходу падения рубля и уровня жизни показатели вновь поползли к своим исходным позициям, но наступила президентская кампания 2018 года – та самая точка, когда народ активно зазывали на выборы с обещаниями всего хорошего. Тогда «Да» и «Нет» приблизились на минимальное расстояние – 25 и 39 процентов соответственно. Правда, затем наступила пенсионная реформа, и все опять вернулось на круги своя. А потом – голосование по поправкам в Конституцию, и опять – широкие народные надежды. И вновь они не оправдались – к июлю показатель «Нет» улетел к уровню, которого не было с 2011 года.

На этой точке серия исследований пока завершена, будут ли данные по 2022 году – узнаем позже. Думается, что мы опять увидим некоторое «сближение» двух показателей, которое вскоре разлетится в разные стороны где-нибудь осенью этого года, когда последствия разнообразных санкций начнут более серьезно давить на экономику.

Но самое главное – своеобразное «мерцающее» доверие россиян к государству. В политических опросах наши соотечественники бьются верноподданической пяткой в объятую любовью к начальству грудь. А когда доходит до дела – то есть оценки того, как родная власть организует экономическую жизнь в стране (а это ее одна из базовых функций), то выясняется, что народ наш десятилетиями ходит с внушительных размеров фигой в кармане. Которая скукоживается только временами при активной пропагандистской обработке, сулящей прекрасное будущее и перемены, но затем быстро возвращается к исходному размеру.

С одной стороны, это говорит о реальной мощи условного «телевизора», который, как минимум, до поры до времени побеждает холодильник. С другой – демонстрирует реальное отношение людей к власти, когда речь заходит о сущностных вопросах управления, а не лозунгах и остросюжетных геополитических сериалах. Заметьте – чем дальше мы двигаемся, тем чаще происходят «мобилизационные» акции, когда государство устраивает нечто экстраординарное для выправления рейтингов. Как долго это сможет продолжаться?

Посмотрим.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 103, комментариев: 0
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