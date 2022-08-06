Многие россияне считают, что Солнце вращается вокруг Земли – но это не страшно. Страшно другое

Нашумевший опрос ВЦИОМ этой недели, который все разобрали на заголовки: треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Причем доля ответивших таким образом респондентом выросла на 7 процентов за 15 лет. Правда, по другим вопросам, требующим некоторых научных знаний, динамика все же положительная – например, только 7 процентов опрошенных посчитали, что радиоактивное молоко будет безопасным, если его прокипятить (раньше таковых было 14 процентов). И так далее.

Пара соображений по этому поводу.

Первое. Я бы не стал полагать результаты этого опроса национальной катастрофой в сфере образования. Хотя бы по той причине, что процент неправильных ответов обратно пропорционален возрасту. То есть старшее поколение выдавало больше всех ошибок в знании фактов о научном устройстве мира (казалось бы – о великое лучшее в мире советское образование), среднее – чуть меньше, а молодое оказалось хоть и не идеально, но все же самым грамотным.

Я бы еще не стал сбрасывать со счетов фактор «боязни микрофона» – все мы видели сюжеты, озаглавленные по типу «Какие же тупые у нас люди», где на улице подбегают к человеку и начинают ему задавать вопросы на знание каких-то фактов (а затем собирают все неправильные ответы и публикуют). Но сама ситуация такова, что кто угодно может растеряться и сморозить чушь.

В общем, так или иначе, ключевой показатель – высокий уровень грамотности у молодежи, которая потребляет интернет (помойка, говорите, да?) по сравнению с пожилыми, которые смотрят телевизор. К слову, сравните еще долю поддержки кое-чего среди молодежи и старшего поколения – интересная корреляция.

НО.

Второе. К сожалению, не каждое распространенное по популяции научное знание одинаково полезно. Есть популяризаторы, которые сделали огромный вклад просто в понимание устройства мира, рассказывая простым языком о сложных материях из условной астрономии, физики, математики. Есть те, кто расширял кругозор и разрушал мифы относительно ГМО, гомеопатии, астрологии и прочих торсионных полей. Есть те, кто неиллюзорно спас кучу жизней, вложив силы в разъяснение принципов работы лекарств и вакцин. Честь и хвала всем этим людям.

Но кое-что популяризаторы упустили, и это привело, как мне кажется, к катастрофическим последствиям. Это гуманитарные области знаний, в частности – экономика, политология, социология, история.

Одно дело – полагать, что Солнце вращается вокруг Земли, а другое – что, например, государство может своим указом заморозить цены на определенные продукты, причем даже дешевле рынка, и тогда жизнь наладится (этого не будет). Или – если СССР в 1930-х годах провел индустриализацию, то и Россия в 2020-х тоже сможет это сделать (этого тоже не будет). Да то же «окно Овертона», которое является чистейшей лженаучной концепцией, поднятой на щит российскими и не только консерваторами – тех, кто занимался разоблачением этой вредной мифологии, видимо, было слишком мало.

Пункты, в которых наши отечественные представления об обществе, политике и экономике находятся просто на пещерном уровне, не имеющем никакой связи с реальностью, можно перечислять еще долго. Ладно бы еще во власти люди все хорошо знали и понимали, но в рамках пропагандистской работы транслировали вниз всякую чушь – нет ведь. Мифы и несуразности в этой сфере знания пронизывают наше общество снизу доверху и затем наоборот. Отчасти поэтому мы оказались там, где оказались.

Дело дополнительно усложняется тем, что гуманитарная область знания многими не воспринимается как «настоящая» наука. С физикой все понятно – ускорение свободного падения равно 9,8 метра в секунду, и ты хоть расшибись. Социальные науки же имеют дело не просто с людьми, а с их огромными сообществами, поэтому не всегда могут похвастаться идеально работающими во всех условиях формулами. А, например, история, как считает обыватель, вообще подстраивается под каждый отдельный режим и является его обслугой и инструментарием (правда, потом выясняется, что именно такой подход к истории, в том числе, режим и сгубил, но кого волнует).

В общем, как выяснилось, мракобесие и заблуждения в общественных науках разрушительны даже больше, чем в сфере вакцинации – а вы помните, какая жуть творилась в 2020-2021 годах. Впрочем, есть и хорошая новость – навыки критического мышления, транслируемые популяризаторами естественнонаучных дисциплин, все же помогают более-менее адекватно воспринимать и политико-экономическую реальность. Не панацея, но серьезная помощь – и мы это видим в настроениях и жизненных принципах нашей молодежи. Хоть какая-то надежда.