О чем нам говорит опрос, согласно которому 70 процентов россиян не выезжали из страны

Новость: почти 70 процентов россиян никогда не ездили отдыхать за границу, а за последние три года те, кто выехал зарубеж, составили всего восемь процентов. При этом почти треть опрошенных ФОМ ни разу не пересекли границы своего региона, и еще 17 процентов в последний раз делали это больше десяти лет назад.

Мне кажется, это довольно серьезный фактор, который привел нас туда, где мы находимся. Дело даже не в том, что людям, не имевшим опыта соприкосновения с иными странами и культурами, довольно просто объяснить, что где-то за кордоном живут люди с песьими головами, главная эмоция которых – ненавидеть Россию, а главная интенция – развалить нашу страну и расхватать природные ресурсы. Дело в том, что отсутствие подобного опыта лишает человека понимания, что бывает иначе .

Моя первая самостоятельная взрослая поездка зарубеж – в Чехию – случилась в 2010 году, когда мне было 23. Эффект был ошеломительным. Не только потому, что Прага (где мы базировались) и в принципе Чехия – страна очень красивая с точки зрения архитектуры, но и из-за некоторых нюансов, которые считываются подкоркой – здесь не так , как в России.

Культурные шоки нападали отовсюду. В метро можно было заходить безо всяких турникетов, просто вставив билетик в считыватель. Причем не для того, чтобы избежать хлопка ставнями перед носом, а для фиксации времени – с этого момента можно было 90 минут кататься на любом транспорте. А можно было и не вставлять этот билетик – и ничего бы не изменилось, никто бы не напал и не скрутил, но ездить «зайцем» не хотелось. Хотя контролеров мы повидали за десять дней один раз, в другом конце зала.

Или общественный туалет, где кассиром выступало… блюдечко. На полном серьезе. Вот туалет, вот плакатик, что нужно заплатить одну крону, вот блюдечко, принимающее оплату. И в нем лежат кроны. На тот момент для молодого непуганного россиянина – это нечто, чего просто не может быть.

И разных примеров того, что система выстроена удобно, разумно и, что самое главное – с комфортом для людей, а не для государства или еще кого – масса. С этими мыслями я тогда и вернулся – почему там оно устроено так, а в России – не так? Нет, разумеется, если копнуть с уровня туриста до уровня местного жителя, то в Чехии, как и любой другой стране, найдется масса гадостей и тупостей. А Россия, как бы то ни было, прошла большой путь по локальным улучшениям комфорта для своих граждан по многим фронтам. Но наиболее объемно оценить происходящее могут те, кто лично побывал, пощупал, поговорил, посмотрел.

Не так давно я впервые услышал о характеристике, которую иногда вписывают в вакансии творческих профессий – «насмотренность», то есть наличие разнообразного наблюдательного опыта и, как следствие, широкого кругозора.

Даже самый банальный туристический взгляд на другую жизнь, который мы нарабатываем в ходе коротких поездок, дает огромный багаж. Что где-то наши проблемы, кажущиеся вечными и неразрешимыми, давно переработаны и отправлены в архив, где-то добиваются чистоты там, где у нас сплошная грязь, где-то строят красивые дома в отличие от нашего повсеместного уродства, где-то живут хорошо, не имея нефти и газа, и так далее. Что в принципе можно жить не так, как это делаем мы, а лучше.

А что нам рассказывают? Что везде плохо, что везде кризис, но у нас он еще ничего, а там, у них, вообще жуть невообразимая, что они там не моются, бояться пикнуть слово в соцсетях, им круглосуточно транслируют ненависть к России, а еще при выходе на митинг их немедленно убивают. Неудивительно, что человек, не имевший даже приблизительного опыта контакта с другой цивилизацией, вполне может всем этим бредням поверить. А таковых у нас – чуть ли не три четверти.

Я не хочу сказать, что все, кто побывали заграницей – исключительно просвещенные и передовые люди, а кому этого не удалось – темные и забитые. Конечно, есть наши замечательные, умные, инициативные и делающие большие дела соотечественники, ни разу не выехавшие зарубеж, а есть жуткие мракобесы, объездившие всю Европу. Я просто говорю, что само наличие подобного опыта лучше, чем его отсутствие, но это не определяющий абсолютно все фактор.

Понятно, что это не вина россиян. Едва ли примерно 100 млн наших соотечественников не ездили зарубеж по идейно-патриотическим соображениям. Надо полагать, что основная причина – в позорном для такой богатой страны уровне бедности граждан. Которая приводит к сужению кругозора и уменьшению горизонтов планирования (зачастую – до «дожить до зарплаты»). Со всеми вытекающими паттернами – существование в режиме выживания, политический абсентеизм, неверие в способность (как следствие, нежелание даже пытаться) влиять на свою жизнь даже на уровне двора и района, не говоря уж о городе или стране.

Как выбираться из этой ловушки? Из нынешнего положения, боюсь, никак. Рост благосостояния, социального оптимизма, уровня доверия граждан друг к другу и государственным институтам нам в ближайшие годы не грозит. Что-то должно серьезно измениться, но перемены в хорошую сторону тоже не особо просматриваются.

Как я обычно говорю в таких случаях, буду рад ошибиться.