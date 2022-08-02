Почему мы не можем — или не хотим — защитить своих же питомцев?

В последнее время в интернете все чаще встречаются публикации, в которых люди, в основном подросткового возраста, с особой жестокостью расправляются с котятами, щенками и другими братьями нашими меньшими. Речь здесь не столько о безответственном воспитании со стороны родителей, сколько о потери человечности.

По понятным причинам примеров «расчлененки» и расправ в этом тексте не будет, об этом вы уже слышали не раз. Достаточно одного случая, всколыхнувшего общественность.

Это мы с вами узнали в СМИ о том, что женщина бросила свою таксу в ветеринарной клинике, узнав, что стоимость обследования обойдется ей целых 1500 рублей, а сколько таких случаев без внимания общественности? Конкретно по случаю с таксой, складывается впечатление, что на своего питомца, для которого хозяин значит больше, чем вся жизнь, жалко денег, да и в целом это не нужно. Причем это заметно на видео, в котором собака пытается догнать «хозяйку» на передних лапах по ступенькам, но не справляется, а женщина попросту хлопает дверью машины и уезжает. А зачем тогда заводить животное — поиграть и выбросить?

Радует, что мир не без добрых людей, и благодаря широкой огласке неравнодушные россияне собрали более 700 тысяч рублей на корм, уход и операцию для собаки. К слову, в той же ветклинике таксе провели все необходимые обследования, прооперировали и борются до последнего за возможность четвероного ходить на задних лапах.

Возможно, стоит ужесточить законы против жестокого обращения по примеру Люксембурга? Там, например, животные считаются разумными существами, способными испытывать чувства. Наличие этого фактора запрещает хозяевам питомцев отказаться от них и ограничивает возможность дальнейшей продажи. Нарушил? Помимо крупного штрафа, есть вероятность получить срок до трех лет.

Что касается нас, россиян, то, что с нами не так в вопросах сохранности жизни животных? Разве с большой силой не приходит большая ответственность? Мы яро бьем себя в грудь, защищая наших соотечественников во всех уголках мира, но предоставить достойную защиту для наших маленьких друзей мы не в состоянии.

Стоит отметить, что югорчане активно участвуют в вопросе защиты и прав животных, в том числе и в проблеме бездомных псов. К слову, накануне сообщили о завершении строительства приюта в Сингапае, рассчитанного на содержание до 300 собак одновременно. Помимо вольеров, на территории также обустроены площадки для выгула, здания стационара, карантина и многое другое. Быть может, не все потеряно, и однажды братья наши меньшие будут защищены от жестокого обращения, но это уже покажет время.