Как оформить отпуск по уходу за ребенком на отца

Папа может… оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет, если он фактически осуществляет за ним уход. Доказывать факт ухода – не нужно.

Чтобы уйти в отпуск, нужно написать заявление, и предоставить документы:

– свидетельство о рождении ребенка;

– справку с места работы или учебы мамы, о неиспользовании ей отпуска (если мама работает или учится);

– справку с ПФР, если ребенок родился после 01.01.2022, если она не работает.

Отпуск можно оформить как на весь период (до достижения ребенком трех лет), так и временно (например, на время болезни мамы, если она не может осуществлять уход за ребенком – тогда мама прерывает отпуск, отец уходит). Вообще родители могут ходить в отпуск по очереди. Отпуск по беременности и родам папа оформить не сможет.

В период отпуска папа получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Он может также продолжить работать на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Папа может оформить отпуск либо после отпуска по беременности и родам мамы, либо, с момента рождения ребенка. Период ухода за ребенком войдет в страховой стаж. Все гарантии, связанные с этим отпуском, распространяются и на отца. Например, на период отпуска, за ним сохраняется место работы и должность. Если в семье несколько детей или родилась двойня, то папа и мама могут разделиться: один оформить отпуск по уходу за первым ребенком, второй – за вторым.