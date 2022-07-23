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(Не)Общественная приемка. Почему в нынешнем формате осмотр новых объектов активистами смысла практически не имеет

Как мы принимали благоустройство набережной Саймы в Сургуте

(Не)Общественная приемка. Почему в нынешнем формате осмотр новых объектов активистами смысла практически не имеет
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На днях общественники, представители СМИ, администрации и подрядчика веселой гурьбой высыпали на еще не достроенные деревянный настил на берегах Саймы.

Прошла так называемая «общественная приемка» функциональной части набережной в парке «За Саймой». Действо, лишенное какого-либо правого статуса и, судя по всему, организованное для одной долгоиграющей цели – чтобы какие-нибудь начальники в будущем рассказывали, что: «Люди же сами голосовали, а общественники сами приняли этот (разваливающийся на глазах) объект!»

Ну да ладно, не все так плохо. Начнем с хорошего. Идея разместить настил над рекой, в общем-то, неплохая. Визуально смотрится прилично, как снаружи, так и изнутри. Приятно пройтись по такой набережной любуясь отражением облаков в воде.

Главное чтобы отражение облаков не загородили нечистоты из незаконного канализационного коллектора.

В общем, идея хорошая. Дело, как всегда, в реализации. Так и здесь обратили внимание на нарушение требований безопасности, а именно – отсутствие перил по проекту, не смотря на то, что до земли метр сорок.

Много возникло вопросов к доске и ее креплению. Местами цветет, местами перекручена, где то применяются обрезки и везде саморезы, которые были по проекту, «не держат».

Вызвало вопросы (и даже ироническое веселье) странное проектное решение перегородить камешками в откровенно плохо исполненной сетке, проход к воде.

Закончилась общественная приемка расписыванием общественников в соответствующем акте. «Нижеподписавшихся» оказалось немного. Всего-то пять человек. Причем первыми подписались именно те, кто больше всего критиковал недочеты. Вообще я как махровый неудачник и безнадежный простак с восхищением смотрел, как одни и те же люди распекают итоги работы, демонстрируя свой высокий профессионализм и гранитную принципиальность, но тут же подписывают акт со словами, типа: «Ну, подрядчик замечания услышал, обещал исправить». Согласитесь – это большое мастерство и в то же самое время счастье. Филигранно «проходить между струйками», с одной стороны, критикуя исполнение, да так, что их замечания СМИ растаскивают на цитаты, и в то же самое время ни с кем не ссориться и не переходить дорогу. Молодцы!

Подводя итог, хотел бы с сожалением отметить, что все подобные мероприятия не решают проблемы отсутствия координации при реализации таких сложных проектов (о чем я писал выше). Если у общественников нет полномочий и рычагов хоть как-то реально повлиять на проект и его исполнение – все это не более чем пиар и, максимум, сбор мнений. Не более того. А это значит, что и «набережная» едет в том же направлении, что и набережная СурГУ.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 118, комментариев: 0
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