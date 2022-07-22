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​Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят. Что это даст

Какие последствия будут у объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования

​Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят. Что это даст
Фото yandex.ru

14 июля 2022 был принят федеральный закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Фонд будет создан путем преобразования ПФР и присоединения к нему ФСС с 1 января 2023 года. В законе установлен запрет на увольнение работников фондов путем сокращения численности или штата. Средства, которые освободятся после оптимизации расходов, направят на повышение пенсий, а освободившиеся здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.

С 2023 года вводится единый страховой тариф. Основной составит 30 процентов в пределах облагаемой базы и 15,1 процента сверх базы. Сейчас установлено три тарифа:

– на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 22 процента в пределах облагаемой базы и 10 процентов – с суммы превышения;

– на обязательное социальное страхование (ОСС) – на случай временной нетрудоспособности – 2,9 процента в пределах облагаемой базы;

– на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 5,1 процента.

Т.е. для компаний, выплачивающих высокую зарплату, вырастет нагрузка по уплате страховых взносов.⠀

Единый тариф будет распределяться:

– на ОПС – 72,8 процента;

– на ОСС – 8,9 процента;

– на ОМС – 18,3 процента.

Распределять будет Федеральное казначейство, а не работодатель.

Пониженные тарифы будут составлять 15, 7,6 и 0 процентов. Т.е. всех льготников, а раньше это было порядка 15 категорий, распределили на три большие группы.

Изменится порядок предоставления формы расчета по страховым взносам. Ее нужно будет сдавать ежемесячно. За первый и второй месяцы квартала отчетность будет заполняться по упрощенной форме, а за последний месяц квартала – по полной.

Обещают, что в результате оптимизации к 2025 вырастут размеры пособий:

– максимальное пособие по уходу за ребенком увеличится до 57,4 тыс. руб.;

– максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней составит 660,9 тыс. руб.

– максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 94,7 тыс., если стаж более восьми лет. Правда, неизвестно какая будет инфляция.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 60, комментариев: 0
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