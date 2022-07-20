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​Удержаться на краю

Россия может внутренними реформами избежать сползания вниз

По итогам моего предыдущего текста «Прогрессозамещение» некоторые коллеги и комментаторы поставили мне в вину, что я якобы никак не обосновал причины, по которым разрыв технологических, научных и прочих контактов с западным миром принесет России негативные последствия. Предпочту доверить приведение аргументов в пользу моей позиции историческому процессу – буквально ближайшие лет пять, я уверен, покажут постепенную деградацию (хотя, что постепенного есть в провале на 97 процентов производства автомобилей в стране в считанные месяцы?) – зато ее гордо будут называть «технологическим суверенитетом».

Хочу про другое. Что можно было бы сделать даже в нынешней ситуации, чтобы этот регресс если не предотвратить, то хотя бы существенно нивелировать? Приведу несколько пунктов, наши читатели могут накидать еще.

Первое. Государство должно отколупаться от бизнеса. Чем сильнее, тем лучше. Это значит – кардинальное снижение налогов для малых и средних предприятий, тотальный пересмотр ужасных и несовременных норм и правил, которыми бизнес и не только обложен со всех сторон. Резкое сокращение активности проверяющих органов и силовиков. Декриминализация или хотя бы отмена такой меры пресечения, как лишение свободы, по т.н. экономическим статьям УК РФ.

В общем, тотальное упрощение и освобождение всего, что связано хотя бы с малым и средним бизнесом, а также самозанятыми. Дать возможность людям, которые кормятся сами и дают работу другим, еще лучше кормиться самим и давать работу еще большему количеству людей.

Второе. Государство должно отпустить часть денег и полномочий в регионы и на места. Разжать бюрократические челюсти на горле локальных управленцев и позволить им принимать нужные местные решения под свою ответственность перед избирателями. Логичным и последовательным будет и возвращение выборов как лучший экзамен мэров и губернаторов на контакт с людьми и ответственность перед ними, а не только перед назначающим начальством.

Вообще налоговая и управленческая система в России дико перецентрализованы. Для такой огромной и разнообразной страны это нереально, это паралич. Когда губернатор какой-нибудь Чукотки вынужден согласовывать назначение своего зама по здравоохранению в профильном министерстве в Москве – это прямо перебор. Для повышения эффективности власти на местах нужно пересмотреть и KPI, и распределение полномочий, и распределение налогов.

Третье. Государству нужно пересмотреть систему институтов и своего отношения к кадрам. Как недавно писал один иноагент по следам своего разговора с высоким чиновником: «Президент назначает лояльных, а спрашивает как с умных». Так вот – сейчас России на всех уровнях власти нужны умные и компетентные, а не только лояльные. Бывают, конечно, совпадения факторов, но далеко не всегда.

Думаю, можно накидать еще десятки крупных и важных пунктов, а также сотни – мелких, но полезных. Но давайте остановимся на этом моменте, посмотрим на три предложения выше и спросим себя – каков шанс, что хотя бы примерно нечто подобное будет исполнено в ближайшие годы?

Выводы делайте сами.


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Сегодня в 20:28, просмотров: 197, комментариев: 0
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